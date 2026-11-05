Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

La actriz y conductora contó cómo una relación laboral de diez años con el productor teatral se transformó en una pareja. El vínculo comenzó después de que ambos quedaran solteros y se reencontraran en un boliche.

La historia de amor entre Carla Conte y Ezequiel Corbo nació después de una década de trabajo compartido. La actriz y conductora habló de su relación actual en el programa de streaming Vuelta y Media, de Urbana Play, y recordó cómo el vínculo profesional se convirtió en una pareja.

Corbo es productor teatral y durante diez años fue representante de Conte. Se conocieron por cuestiones laborales, cuando ella buscaba a una persona que la acompañara y organizara distintos aspectos de su carrera artística.

Quién es Ezequiel Corbo, el novio de Carla Conte

Con el paso del tiempo, los dos construyeron una relación de confianza que fue más allá de las reuniones de trabajo. Compartían viajes, cenas y largas jornadas laborales, aunque en esa etapa ninguno imaginaba que terminarían juntos.

Conte recordó que en el segundo encuentro estuvo acompañada por su entonces pareja, ya que acababa de comenzar una relación con el padre de sus hijos. Según contó, durante los primeros años no había interés romántico entre ella y Corbo.

De una relación laboral a una pareja

La cercanía entre ambos creció a lo largo de los años, entre actividades profesionales y momentos compartidos. La conductora describió con humor la dinámica que habían formado:

"Se planteó una pareja de trabajo, de hecho, decíamos: 'somos un matrimonio sin sexo'. Porque hacíamos de todo, laburábamos, viajábamos, cenábamos, o sea, compartimos mucho tiempo juntos".

El comienzo del romance llegó después de cambios en sus vidas personales. Conte explicó que durante mucho tiempo nunca habían coincidido estando solteros, pero esa situación cambió cuando ella se separó y ambos quedaron disponibles sentimentalmente.

El encuentro en Tequila que cambió la historia

El momento que marcó un antes y un después ocurrió en Tequila, un boliche al que fueron por separado. Allí se encontraron y, según relató Conte entre risas, Corbo se acercó con una actitud de conquista que la tomó desprevenida.

La posibilidad de iniciar una relación le resultaba extraña después de tantos años de verlo como su representante y compañero de trabajo. La actriz también recordó que el primer beso no fue sencillo:

"De hecho, el primer beso es como, no, no, pará. No, esto es rarísimo. Hasta que no. Hasta que estuvo muy bien".

Qué dijo Carla Conte sobre su relación con Ezequiel Corbo

Durante la charla en Urbana Play, Conte definió su historia con el productor teatral como "re linda". Sus declaraciones permitieron conocer cómo una relación profesional de larga duración terminó convirtiéndose en una pareja.

Actualmente, ambos mantienen un perfil reservado y evitan exponer demasiado su intimidad. Sin embargo, algunas publicaciones e intercambios en redes sociales dejan ver el cariño que se tienen y la buena etapa sentimental que atraviesan.

Así, un vínculo marcado durante diez años por el trabajo, la confianza y la complicidad tomó un rumbo inesperado: lo que comenzó como una sociedad profesional se transformó en una historia de amor que ninguno había imaginado al conocerse.