Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 3 min de lectura

La actriz contó que siempre quiso tener un hijo biológico y recordó los tratamientos de fertilidad que atravesó durante casi dos décadas. También habló del impacto de los rumores y de cómo vivió el final de ese deseo.

Jennifer Aniston contó por qué la adopción nunca fue una alternativa durante su búsqueda de la maternidad. La actriz, de 56 años, explicó que deseaba tener un hijo con quien compartiera su vínculo biológico y recordó los tratamientos de fertilidad que realizó durante años.

Jennifer Aniston y su deseo de tener un hijo biológico

Durante una conversación en un podcast, la protagonista de Friends habló sobre las decisiones personales que tomó en ese proceso. Según explicó, su deseo era tener un hijo con su propio material genético, por lo que no contempló la adopción.

"Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una pequeña persona. Esa es la única manera: egoísta o no, lo que sea, eso es lo que he querido".

Aniston reconoció que otras personas podían no comprender su postura, pero remarcó que respondía a un sentimiento íntimo y genuino. Sus declaraciones permitieron conocer una parte de su historia que durante mucho tiempo mantuvo fuera de la exposición pública.

Los tratamientos de fertilidad que atravesó Jennifer Aniston

La actriz contó que durante aproximadamente dos décadas intentó convertirse en madre y que recurrió, entre otros procedimientos, a la fecundación in vitro (FIV). También describió el momento en que entendió que ya no podía continuar con ese proceso.

"Llega un punto en que está fuera de mi control. Literalmente no hay nada que pueda hacer al respecto".

Al recordar el cierre de esa etapa, explicó el impacto emocional de recibir la confirmación de que las posibilidades se habían terminado. "Es muy emotivo, especialmente en el momento en que dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un instante extraño cuando pasa eso", agregó.

En una entrevista publicada en 2022, Aniston también repasó las dificultades de lo que definió como su "camino de la maternidad". Dijo que habría tomado otras decisiones si hubiera conocido antes algunas opciones para preservar su fertilidad.

"Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiese dicho, ‘congela tus óvulos. Hazte ese favor’. Nunca lo piensas. Así que aquí estoy hoy. Ese barco ya zarpó. Pero no tengo ningún arrepentimiento".

Jennifer Aniston cuestionó los rumores sobre su maternidad

La actriz también se refirió a la presión mediática que recibió durante años por no haber tenido hijos. Según recordó, su vida privada estuvo rodeada de especulaciones y de interpretaciones sobre sus prioridades, mientras su historia personal permanecía en privado.

"No conocían mi historia, ni lo que estuve atravesando durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos".

Aniston cuestionó además que la describieran como una "adicta al trabajo egoísta", una etiqueta que consideró injusta frente a las dificultades que atravesaba. También reconoció que las preguntas recurrentes y las versiones sobre su maternidad fueron difíciles de sobrellevar: "Fueron años y años de especulación, fue realmente duro".

La reflexión de Jennifer Aniston tras los tratamientos

Al recordar esa etapa, la actriz señaló que vivió momentos especialmente difíciles entre los 30 y los 40 años. Sin embargo, sostuvo que esas experiencias también influyeron en su crecimiento personal.

"De no haber pasado por eso, nunca me habría convertido en quien debía ser. Estaba intentando quedar embarazada".

Con sus declaraciones, Aniston volvió a hablar de una experiencia que durante mucho tiempo mantuvo en privado. Su relato reúne decisiones personales, tratamientos médicos y un proceso emocional que, según explicó, fue más complejo de lo que mostraba su imagen pública.