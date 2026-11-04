El actor tenía 82 años y construyó una trayectoria de más de seis décadas en los escenarios y las pantallas. La Asociación Argentina de Actores confirmó su muerte y destacó su aporte a la cultura argentina.

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. Galán de numerosas novelas y dueño de una extensa carrera, dejó una huella en el cine, la televisión y el teatro, su gran pasión.

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, expresó la entidad.

Antonio Grimau y sus comienzos en el teatro

Grimau se acercó a la actuación a los 16 años, cuando respondió a una convocatoria para sumarse a un elenco del teatro Charles Chaplin, en Almagro. Aquella experiencia dio inicio a un recorrido artístico de más de seis décadas.

El actor recordó que el aviso lo sorprendió y despertó su curiosidad. “Nunca pensé que pedían actores por un aviso, en general estaban destinados a pedir otro tipo de cosa: ‘Se buscan actores para una obra de Bertolt Brecht y blablablá. Teatro Charles Chaplin, Almagro’. Pensé: ‘Qué raro es esto’. Debo reconocer que me atrajo, porque siendo chico mis tres hermanas y mi madre escuchaban mucho radioteatro en casa y me intrigaba ese mundo de voces, de música y de historias”.

La pasión por la actuación y su nombre artístico

En ese momento no había terminado el secundario y no tenía intención de continuar estudiando. Sin embargo, el teatro le abrió un camino inesperado. “De pronto se me abrió un mundo impensado, yo no sabía qué iba a encontrar ni qué iba a buscar tampoco. Y me encontré con el teatro, el acceso a la música clásica, a los libros, a la cultura. Eso me salvó la vida. Tenía 16 años y me quedé cuatro años en el Chaplin”, contó.

Su primer papel lo interpretó con su nombre real, Antonio Reboliini. En esa misma obra encontró la inspiración para elegir Grimau como nombre artístico, a partir de una canción sobre Julián Grimau, fusilado durante la Guerra Civil Española. “Porque en el Chaplin se escuchaban canciones de la Guerra Civil Española y hay una sobre la historia de Julián Grimau, que fue fusilado, y por todo lo que significó y por cómo me suena Grimau con Antonio, quedó”, explicó.

El dolor personal y el teatro como refugio

En 2010, Grimau sufrió la muerte de su hijo Lucas, quien tenía 36 años. El actor describió la actuación y el afecto del público como un sostén para atravesar ese momento.