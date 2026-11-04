El actor británico tenía 86 años y falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su familia. Su representante informó que atravesaba un breve proceso de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell. El actor británico, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al Profesor X en la saga X-Men, atravesaba un breve proceso de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según informó su representante en un comunicado difundido el jueves 29 de octubre.

El mensaje confirmó que Stewart falleció el día anterior y describió sus últimos momentos junto a familiares y amigos. También pidió que quienes deseen homenajearlo consideren donar al centro de investigación sobre el Alzheimer de Johns Hopkins o a la Alzheimer's Foundation of America, en particular a sus programas de apoyo para cuidadores.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

De la Royal Shakespeare Company al éxito de Star Trek

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, Stewart construyó una carrera de casi seis décadas. Antes de alcanzar la fama internacional, se formó en el teatro clásico y, a los 26 años, se incorporó a la Royal Shakespeare Company. Su dominio de Shakespeare y su voz profunda se convirtieron en señas distintivas de su trabajo.

Su consagración en Estados Unidos llegó en 1987, cuando asumió el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation. Aunque ya tenía una extensa trayectoria teatral, era poco conocido para el público estadounidense. La serie debutó con cierta resistencia de los seguidores de la franquicia original, pero terminó convirtiéndose en un éxito.

Stewart interpretó a Picard durante siete temporadas y volvió a encarnarlo en cuatro películas, desde Star Trek: Generations (1994) hasta Star Trek: Nemesis (2002). En 2020 regresó a la saga con Star Trek: Picard, cuya tercera y última temporada terminó en abril de 2023.

Patrick Stewart y su papel como el Profesor X en X-Men

En el año 2000, el actor sumó otro personaje decisivo a su trayectoria: Charles Xavier, el Profesor X, líder de los mutantes y fundador de los X-Men. Su participación en la franquicia lo vinculó con una etapa clave del desarrollo del cine moderno de superhéroes.

Volvió a interpretar al personaje en películas como X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men: Days of Future Past (2014) y Logan (2017), además de participar en otras entregas de la saga. En 2017, al hablar sobre Picard y Xavier, resumió la admiración que sentía por ambos: “Admiraba inmensamente a ambos por su moralidad, su bondad, su sensibilidad y su compasión”.

Aunque gran parte del público lo identificó con la ciencia ficción, Stewart mantuvo su vínculo con el teatro y la televisión. Recibió tres premios Olivier, una nominación al Tony y varias candidaturas a los Emmy, los Globos de Oro y los galardones del Sindicato de Actores (SAG).

Teatro, televisión y últimos trabajos del actor

En televisión también se destacó en la comedia de HBO Extras, donde interpretó una versión humorística de sí mismo. Además, puso voz a Avery Bullock en la serie animada American Dad! y protagonizó Blunt Talk, una comedia de Starz emitida entre 2015 y 2016.

En sus últimos años siguió trabajando: en 2019 interpretó a Bosley en una nueva versión de Charlie's Angels y, en 2023, publicó sus memorias, Making It So, en las que repasó su vida y su extensa carrera. En 2026 formó parte del elenco de voces de la película Las ovejas detectives y dejó grabadas sus escenas como el Profesor X en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de este año.

Su trayectoria también fue reconocida en el Reino Unido: en 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II.

Su vida personal y compromiso con distintas causas

Fuera de los escenarios, Stewart defendió a víctimas de violencia doméstica y respaldó iniciativas relacionadas con la salud mental de los veteranos, causas vinculadas en parte con experiencias difíciles de su infancia.

Estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophia. Más tarde se casó con la productora Wendy Neuss y, en 2013, con la cantante y compositora Sunny Ozell, quien lo acompañó en sus últimos momentos.