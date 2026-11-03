Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 6:46 p. m. · 2 min de lectura

La conductora expresó su malestar por los comentarios de Juana Viale sobre su matrimonio con el músico. También pidió respeto por su intimidad y aclaró que Emanuel Ortega conocía la situación antes de que se hiciera pública.

Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la atención mediática luego de referirse públicamente a su separación de Emanuel Ortega y responder a los comentarios que realizó Juana Viale sobre su situación sentimental.

Tras regresar de sus vacaciones, la modelo y conductora decidió romper el silencio y expresar su malestar por las repercusiones que generó el final de su relación con el músico.

La polémica surgió después de que Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, hiciera comentarios que fueron interpretados como una burla hacia la separación de la pareja.

Lejos de dejar pasar la situación, Prandi respondió con una frase contundente: “Me da lástima”, dejando en evidencia su descontento con la actitud de la conductora.

La relación entre Prandi y Ortega había durado seis años, pero el matrimonio llegó a su fin apenas 27 días después de la boda civil, celebrada el 15 de septiembre.

Durante una emisión de La Noche de Mirtha, Juana Viale ironizó sobre la corta duración del matrimonio y cuestionó el dinero invertido en la celebración, comentarios que provocaron la reacción de Prandi.

En declaraciones al programa Intrusos, la modelo sostuvo que nadie ajeno a una pareja conoce realmente lo que sucede en su intimidad y cuestionó a quienes realizaron especulaciones sobre la ruptura.

También respondió a Juan Alberto Mateyko, cercano a la familia Ortega, quien había opinado sobre la manera en que se comunicó la separación.

Prandi aclaró que Emanuel Ortega conocía la situación antes de que se hiciera pública y desmintió que se hubiera enterado de la ruptura a través de las redes sociales.

La conductora reconoció que atraviesa un momento difícil después de seis años de relación, aunque destacó que regresar a su trabajo en la radio representa una ayuda importante para continuar con su vida cotidiana.

Finalmente, pidió respeto por su intimidad y dejó en claro que no pretende seguir dando explicaciones públicas sobre los motivos de la separación.

De esta manera, el enfrentamiento mediático entre Julieta Prandi y Juana Viale sumó un nuevo capítulo a una ruptura sentimental que continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Infobae +2.