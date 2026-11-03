Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 1 min de lectura

El conductor negó haber consumido cocaína y explicó que los movimientos de su mandíbula son tics nerviosos que tiene desde los 10 años. Las imágenes se viralizaron tras la última emisión de PH, Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff salió a responder los rumores que circularon en redes sociales luego de que se viralizaran imágenes suyas con movimientos particulares en la mandíbula durante la última emisión de PH, Podemos Hablar, por Telefe. Algunos usuarios vincularon esos gestos con un supuesto consumo de cocaína.

El conductor habló del tema en su programa de radio, Perros de la calle, y desmintió esa versión. “Mamá, quédate tranquila, nunca probé la cocaína”, afirmó.

Andy Kusnetzoff explicó que tiene tics nerviosos desde los 10 años

Kusnetzoff contó que los movimientos de su mandíbula son tics nerviosos que tiene desde que era chico. Aclaró que no aparecen de manera constante: puede pasar meses e incluso años sin tenerlos, aunque en algunos períodos se vuelven más frecuentes.

“Son nerviosos. Tics tengo desde los 10 años. Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos”.

La discusión entre La China Ansa y Santiago Maratea en PH

La última emisión de PH, Podemos Hablar también estuvo marcada por una tensa discusión entre la periodista La China Ansa y el influencer Santiago Maratea. El cruce ocurrió durante el segmento “Frente a frente”, cuando Ansa le preguntó qué le reclamaría a Maratea si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero para sus colectas.

Maratea respondió que, desde su punto de vista, los objetivos de las campañas se habían cumplido. La conversación subió de tono cuando cuestionó las fuentes de información de la periodista y puso en duda cuánto había investigado sobre las colectas.

Andy Kusnetzoff interrumpió la grabación durante 20 minutos

Ante el aumento de la tensión, Kusnetzoff decidió detener la grabación durante aproximadamente 20 minutos. Ansa se mostró angustiada y el conductor intervino para intentar calmar la situación y retomar el programa.