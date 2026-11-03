Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 9:30 p. m. · 2 min de lectura

La modelo bromeó sobre el acompañamiento a las relaciones de su padre durante una transmisión de Dale Match. Además, atraviesa una nueva etapa sentimental junto al jinete Franco Trabucco.

Cande Tinelli habló con ironía sobre la vida amorosa de su padre, Marcelo Tinelli, durante una transmisión en vivo de Dale Match. En el programa, ambos conversaron sobre el casamiento, las separaciones y el acompañamiento familiar en las relaciones.

“Siempre quedamos nosotras como las que somos insoportables con las parejas de él, mientras que él queda en lugar de Sai Baba. Es increíble”, señaló la modelo. Marcelo respondió que acompaña las distintas situaciones sentimentales de sus hijas: “Yo abrazo el casamiento, abrazo la separación, soy un gran abrazador de todas las situaciones amorosas de mis hijas”.

La respuesta de Cande Tinelli sobre las relaciones de su padre

El conductor también agradeció que sus hijas acompañaran sus propias relaciones. “Gracias a Dios tengo hijas que también han abrazado las situaciones mías”, expresó.

Con tono irónico, Cande describió el esfuerzo que, según dijo, le implicó estar presente en cada etapa amorosa de su padre: “Sí, tengo los manguitos rotadores a la miseria, abracé todo, no doy más”.

El nuevo romance de Cande Tinelli con Franco Trabucco

La cantante atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Franco Trabucco, jinete argentino vinculado con la equitación y las competencias de salto ecuestre. La relación se hizo pública en febrero de 2026, durante el Día de los Enamorados.

La confirmación llegó en redes sociales: Trabucco compartió una fotografía de Cande junto a un lago y ella replicó la publicación con un corazón rojo, un gesto que puso fin a las especulaciones sobre el vínculo. Ambos mantienen una exposición mediática moderada.

La separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin

La relación con Trabucco comenzó después de la separación de Cande y el músico Coti Sorokin. La pareja se había casado en febrero de 2024 y la ruptura se produjo durante 2025, seguida por el divorcio.

Tras esa etapa, Tinelli había aclarado públicamente que estaba soltera, antes de que se conociera su romance con el jinete argentino.