La cantante irlandesa será la invitada central del espectáculo que el guitarrista de The Rolling Stones presentará el 6 de noviembre. El show recorrerá seis décadas de su carrera, desde The Birds y Faces hasta los Stones.

Imelda May será la invitada central del espectáculo que Ron Wood presentará en Buenos Aires el 6 de noviembre. La cantante irlandesa y el guitarrista de The Rolling Stones compartirán escenario en una propuesta que repasará seis décadas de trayectoria, con canciones de The Birds, Jeff Beck Group, Faces y los Stones.

El vínculo entre ambos comenzó mucho antes de que se convirtieran en amigos y colegas. Cuando May tenía 16 años y daba sus primeros pasos en el circuito de rock y blues de Dublín, Wood apareció sin previo aviso en el escenario y tocó con su banda. Para la joven artista, ver a un integrante de los Rolling Stones sumarse a la presentación fue un momento inolvidable.

El reencuentro de Imelda May y Ron Wood

Años después, el guitarrista Jeff Beck los presentó. May le recordó a Wood aquel encuentro en Dublín y, para su sorpresa, él reconoció la escena y le dijo que había seguido su carrera. La cantante contó que, tras esa reunión, ambos se hicieron muy amigos.

La relación también se trasladó al estudio: May y Wood grabaron juntos en Mad Life, un disco tributo a Chuck Berry. Luego hicieron un primer tramo de gira que disfrutaron tanto que Wood propuso volver a salir juntos. El proyecto, según explicó la cantante, llevaba tres años en preparación.

Una gira para recorrer seis décadas de carrera

La agenda se interrumpió cuando May grabó 11 Past The Hour, su último álbum de estudio, publicado en 2021. Wood participó en dos canciones; en una de ellas compartió estudio con Noel Gallagher, de Oasis. Cuando se disponían a retomar la gira, los Rolling Stones convocaron al guitarrista para sus propios planes, aunque ambos mantuvieron la intención de concretar el proyecto.

El espectáculo, titulado Fearless 1965-2025, resume los 60 años de carrera de Wood. May destacó la cercanía entre ambos, el respeto mutuo y el compromiso del guitarrista con la música: lo describió como una persona divertida y, a la vez, perfeccionista.

De la raíz rockabilly a una nueva etapa musical

May ganó reconocimiento con su propuesta de rockabilly moderno y con discos como Love Tattoo, que fue su primer álbum de oro. También se hizo conocida por sus presentaciones televisivas en el programa de Jools Holland y por su versión de Tainted Love, el tema de Soft Cell. En 2010 publicó Mayhem, otro de los trabajos destacados de su carrera.

Con el tiempo, la artista decidió ampliar su horizonte musical. Aunque había comenzado como cantante de blues y también había explorado el rock and roll y el punk, sintió que debía salir de la comodidad del rockabilly. En esa decisión influyó una conversación con David Bowie, quien, tras verla actuar con Jeff Beck, la alentó a profundizar en el cambio artístico.

Ese giro tomó forma en Love Life Flesh Blood, álbum de 2017 producido por T-Bone Burnett. Durante esa transformación, May también recibió el consejo de Bono, de U2. La cantante sostuvo que es importante rodearse de personas dispuestas a dar opiniones honestas y no solo elogios.