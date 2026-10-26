En la emisión del viernes 23 de octubre de Primicias Ya (América TV) compartieron imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la madre de Coronel, en las que se pudieron ver distintos actos de violencia a los que fue sometida la mujer. “Ni los perros hacen tanto ruido como hacés vos. Sentate bien, poné los pies ahí adelante, Berta. No me hagas poner loca, toda la mañana lo mismo con vos”, se escuchó decir a la cuidadora mientras vestía con brusquedad a la adulta mayor. “Podrida me tiene. Siempre lo mismo con esta reventada. Podrida en vida está”, le gritaba a la par que la golpeaba en la mano y la cara. “Un olor a vinagre tenés, asqueroso el olor, a perro viejo tenés el olor”, le gritó también.

En Primicias Ya compartieron las imágenes de las cámaras de seguridad en las que se pudo ver la violencia verbal y física a la que era sometida la madre de Marcela Coronel (Foto: Captura)

Coronel contó en el programa que fue su hermana quien advirtió lo que estaba sucediendo al revisar detenidamente las grabaciones. “Mandó los videos al chat de la familia. Yo empecé a ver algunos y me descompuse, pero ya con que los vieran ellos y me dijeran que eran gravísimos, les creía”, explicó. Rápidamente comenzaron a asesorarse sobre cuál era la mejor forma de accionar. Finalmente, decidieron que su madre pasara la noche en su casa para no alterarla.

“Quiero aclarar que mi mamá, además de tener 100 años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante avanzada por la edad. Le es imposible defenderse y comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”, remarcó la periodista.