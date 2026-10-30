Por Naty Piris 30 de octubre de 2026 a las 12:54 p. m. · 2 min de lectura

Hernán Bloquero había sido declarado inimputable y permanecía internado en un centro de salud mental.

Liberaron al acosador de Sofía Gonet y Homero Pettinato

La justicia dispuso el alta psiquiátrica de Hernán Claudio Di Carlo, conocido como "Hernán Bloquero", el hombre que acosó por redes a Sofía Gonet y amenazó de muerte a Homero Pettinato. Tras ser declarado inimputable, recuperó la libertad y celebró en redes sociales con un polémico mensaje.

El hombre había sido trasladado a un hospital psiquiátrico en la localidad bonaerense de Junín, donde los profesionales evaluaron su situación y determinaron que estaba en condiciones de tener un tratamiento ambulatorio, por lo que quedó en libertad.

La decisión fue tomada por la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño, quien está a cargo de su legajo. Sin embargo, el fiscal Federico Tamarelli, titular de la a Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, no habría sido informado y se enteró por vías extraoficiales.

Frente a esta situación, el funcionario judicial porteño volvió a entregarle un botón antipánico a Homero Pettinato. Además, se está convocando a Sofía Gonet para que también pueda contar nuevamente con ese dispositivo de protección.

La liberación tomó mayor repercusión cuando Hernán Bloquero reactivó sus redes sociales y publicó mensajes después de salir del centro de salud. En una historia de Instagram, escribió: "Los haters son y serán siempre el mismo problema".

También compartió una grabación en la que se lo ve caminando al aire libre y lanzó: "Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, estamos más vivos que nunca. Como podrán ver, estamos en plena calle".

Homero Pettinato había denunciado públicamente que mientras estaba en su programa de streaming, Bloquero se había apersonado en inmediaciones al estudio y lo había mirado fijamente mientras realizaba un gesto de degüello. Ante esto, el panelista expuso toda la situación, que incluía episodios de acoso a Gonet.

Tras ser identificado, Bloquero fue acusado por el delito de amenazas simples, pero el fiscal determinó que que el acusado “no comprende la criminalidad de sus actos” y ordenó su internación en un neuropsiquiátrico.