Por Hermes 30 de octubre de 2026 a las 6:40 p. m. · 1 min de lectura

El cantante cordobés escuchó que un movilero le gritó “dale sorete” durante la alfombra roja y respondió: “¿Qué me dijiste?”. El episodio quedó registrado en una transmisión y se viralizó en redes sociales.

Luck Ra protagonizó un tenso momento durante la alfombra roja de los Premios Ídolo Argentina 2026. Mientras el cantante esperaba para realizar un móvil, un cronista le gritó “dale sorete”, según quedó registrado por las cámaras de la transmisión.

Sorprendido por el comentario, el músico cordobés reaccionó de inmediato y preguntó: “¿Qué me dijiste?”. La escena fue captada durante la cobertura de la previa y el video empezó a circular rápidamente en redes sociales, donde generó numerosas reacciones.

Cómo fue la ceremonia de los Premios Ídolo 2026

La tercera edición argentina de los Premios Ídolo se realizó el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. La gala reunió a influencers, streamers, artistas y referentes del mundo digital, con la conducción de Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello.

La alfombra roja tuvo una ambientación inspirada en la consigna Romantic Garden. Durante la previa, la conducción estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio y Fede Popgold, mientras que la transmisión de la ceremonia fue realizada por Streams Telefe.

Davo Xeneize, uno de los grandes ganadores de la noche

En esta edición se entregaron reconocimientos en 29 categorías y se sumaron dos nuevas ternas: Ídolo Notero o Notera y Mejor Comunidad.

Davo Xeneize se llevó el premio a Ídolo del Año, el reconocimiento principal de la ceremonia, y también ganó en la categoría Streamer más viral. Moria Casán recibió el premio a Suceso Viral y una distinción especial por su trayectoria.