La pampeana igualó con la mexicana en una pelea de 10 rounds por el título mundial interino supermosca del CMB. Fernández retuvo la corona tras el fallo dividido de los jueces.

La boxeadora pampeana Aixa "Vaca Mala" Adema tuvo una destacada actuación ante la mexicana Diana "La Bonita" Fernández y terminó en empate el combate por el título mundial interino supermosca del CMB. La pelea se disputó a 10 rounds el sábado por la noche en el Parque Quintana Roo, en Chetumal, México.

Fernández, que llegaba como favorita y peleaba ante su público, no pudo imponer su estrategia frente a Adema. Las tarjetas de los jueces reflejaron un resultado dividido: uno dio ganadora a la pampeana por 98 a 92, otro se inclinó por la mexicana por 96 a 94 y el tercero marcó un empate en 95 puntos.

El fallo de los jueces y la retención del título del CMB

Como Fernández era la campeona vigente, el empate le permitió retener la corona. Adema logró contrarrestar los intentos de la local y sostuvo una actuación que, sin embargo, no alcanzó para que los jueces le otorgaran la victoria.

Al finalizar el combate, las imágenes de la transmisión oficial mostraron el rostro de Fernández más castigado que el de la argentina. Esa diferencia alimentó críticas al resultado entre quienes consideraron que el fallo no reflejó lo ocurrido sobre el ring.

Aixa Adema dejó una buena impresión en México

La pampeana tuvo una presentación de alto nivel ante una rival con mayor experiencia y condición de local. Aunque no pudo quedarse con el título, el empate le permitió cerrar una pelea exigente frente a la campeona supermosca del CMB.