Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 3 min de lectura

El Millonario ganó 1 a 0 en los cuartos de final con un gol de Gonzalo Montiel y avanzó pese a fallar dos penales y desperdiciar numerosas chances. En semifinales se medirá con Independiente, que eliminó a Vélez en la definición desde los doce pasos.

River se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura tras vencer 1 a 0 a Instituto de Córdoba en los cuartos de final. Gonzalo Montiel marcó el único gol del partido, disputado en el estadio Monumental Presidente Perón, en una noche en la que el equipo visitante también falló dos penales.

El Millonario enfrentará en la próxima instancia a Independiente de Avellaneda, que consiguió su lugar entre los cuatro mejores al derrotar a Vélez en la tanda de penales, en Liniers.

Montiel abrió el marcador y River no pudo ampliar la ventaja

River comenzó mejor y, con varias llegadas, fue empujando a Instituto contra su área. A los 13 minutos del primer tiempo, un remate lejano y potente de Espíndola fue despejado por el arquero Marcos Ledesma, que dejó el rebote en el medio. Montiel estuvo atento y empujó la pelota para establecer el 1 a 0.

Minutos después, Sebastián Driussi tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia desde el punto penal, luego de una mano de Fernando Alarcón en el área cuando intentó interceptar un centro de Galván. Sin embargo, su remate dio en el palo izquierdo de Ledesma.

Instituto respondió con algunas aproximaciones, pero Santiago Beltrán intervino para mantener el arco de River en cero. En el inicio del complemento, Tomás Galván tuvo un mano a mano para marcar el segundo, aunque definió con un remate que se fue demasiado abierto.

Dos penales errados y numerosas ocasiones de gol

El equipo de Leonardo Ponzio generó al menos 10 oportunidades para ampliar el marcador. Entre las intervenciones de Ledesma, los remates que dieron en el palo y la falta de precisión, River no consiguió convertir otro gol.

A los 37 minutos del segundo tiempo, el arquero de Instituto le atajó con los pies el segundo penal de la noche a River. Esta vez el encargado de ejecutarlo fue Thiago Almada, que no pudo vencer al guardameta.

Instituto, dirigido por Diego Flores, terminó desgastado y dejó espacios que River logró aprovechar, aunque sin efectividad. El resultado no se modificó y el conjunto visitante aseguró su pase a las semifinales del Torneo Clausura.

Formaciones y datos del partido

Instituto: Marcos Ledesma; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonatan Galván, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Hernán de la Fuente; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez. Director técnico: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Francisco Ortega, Lautaro River, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa, Tomás Galván y Sebastián Driussi. Director técnico: Leonardo Ponzio.

Gol: en el primer tiempo, a los 13 minutos, Gonzalo Montiel para River.

Cambios en el segundo tiempo: en el entretiempo, Lucas Beltrán por Sebastián Driussi, en River. A los 12 minutos, Jeremías Lázaro por Jonás Acevedo, en Instituto. A los 27, Nicolás Guerra por Jhon Córdoba y Lucas Sanseviero por Facundo Suárez, en Instituto. A los 34, Marcos Acuña por Francisco Ortega, en River; Tissera por Galván y Meli por Hernán de la Fuente, en Instituto. A los 43, Lucas Silva por Tobías Andrada y Juan Cruz Meza por Tomás Galván, en River.

Estadio: Monumental Presidente Perón. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.