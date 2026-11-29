Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El Rojo empató 1-1 en los 90 minutos y se impuso en la definición desde los doce pasos tras una noche destacada de Tomás Marchiori y varios fallos de Vélez. En semifinales se medirá con River en el Monumental.

Independiente avanzó a las semifinales del Torneo Clausura tras eliminar a Vélez en Liniers. El encuentro terminó 1-1 en el tiempo regular, con goles de Sebastián Valdez y Ronaldo Martínez, y se definió en los penales, donde el Rojo se impuso pese a las dos atajadas de Tomás Marchiori.

El equipo de Jadson Viera fue el claro dominador durante buena parte del partido y generó varias situaciones para quedarse con la victoria antes de la definición. Vélez, dirigido por los mellizos Barros Schelotto, tuvo oportunidades, pero quedó afuera tras una serie de remates desviados.

Independiente dominó el partido en Liniers

El Rojo impuso un ritmo intenso desde el comienzo. Santiago Montiel probó desde afuera del área tras un pase de Leonardo Godoy, pero Marchiori respondió con una buena atajada. Poco después, Mateo Pérez Curci capturó un rebote en el borde del área y remató contra un defensor.

El arquero de Vélez volvió a ser decisivo antes del descanso, cuando le tapó un disparo a Josías Palais. El delantero había recibido un envío cruzado de Maximiliano Meza y remató desde el borde del área chica. Del otro lado, Santiago Mele también intervino para detener un mano a mano de Ronaldo Martínez.

Valdez abrió el marcador y Martínez forzó los penales

En el complemento, Independiente volvió a estar cerca con un tiro libre de Montiel que dio en el travesaño. Más tarde, Nahuel Banegas tuvo una ocasión clara para Vélez, pero, presionado por la marca, elevó su remate cuando parecía tener el arco a disposición.

La frustración de los hinchas locales se hizo escuchar con el cántico “Movete, Vélez, movete…”. Independiente aprovechó el momento y abrió el marcador con Sebastián Valdez, quien recibió la pelota luego de un envío cruzado de Montiel y definió con potencia ante Marchiori.

Cuando el partido parecía encaminado, Ronaldo Martínez marcó el empate con un cabezazo violento. El delantero, que terminó extenuado y debió ser retirado en camilla, llegó así a su undécimo gol en el campeonato y llevó la definición a los penales.

Marchiori atajó dos penales, pero Vélez falló tres

En la tanda, Marchiori detuvo los remates de Montiel y Valdez. Sin embargo, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y el debutante Tomás Nosei no acertaron al arco. La mala puntería de Vélez permitió que Independiente se quedara con la clasificación y se metiera entre los cuatro mejores del torneo.

El triunfo mantiene al Rojo en carrera por un lugar en la próxima Copa Libertadores. La posibilidad de acceder a la Sudamericana ya no está disponible tras la derrota de Estudiantes frente a Palmeiras.

Independiente jugará la semifinal ante River

El próximo rival del equipo de Viera será River, que derrotó a Instituto. La semifinal se disputará en el estadio Monumental el próximo fin de semana, sábado 5 o domingo 6.