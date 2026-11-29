Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 12:31 p. m. · 1 min de lectura

Independiente y River consiguieron sus respectivos triunfos en cuartos de final y aseguraron su lugar entre los cuatro mejores. Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia definirán este domingo los últimos dos clasificados.

Independiente y River avanzaron a semifinales y este domingo se definen los otros dos clasificados del Torneo Clausura

Independiente y River consiguieron sus respectivos triunfos en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 y aseguraron su lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato argentino.

Este domingo se completará el cuadro de semifinales con dos encuentros decisivos. Rosario Central enfrentará a Barracas Central en el Gigante de Arroyito, mientras que Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera.

Los ganadores de ambos compromisos conseguirán los últimos dos boletos para las semifinales, en la recta final de la competencia que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino.