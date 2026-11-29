Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La pampeana dominó durante varios pasajes a Diana La Bonita Fernández en Chetumal, pero las tarjetas marcaron empate en la pelea por el título mundial supermosca interino del CMB. Una de las juezas le dio el triunfo a Ádema por 98-92.

Aixa Ádema tuvo una destacada actuación en Chetumal, México, pero no pudo quedarse con el título mundial supermosca interino del Consejo Mundial de Boxeo. Tras diez asaltos frente a la local Diana La Bonita Fernández, dos tarjetas decretaron un empate y una tercera dio ganadora a la boxeadora pampeana.

Los puntajes fueron 98-92 para Ádema, 96-94 para Fernández y 95-95. La decisión dejó a la santarroseña sin el triunfo pese a que su desempeño fue considerado superior por buena parte del público y del periodismo mexicano. Entre quienes la vieron ganadora estuvo Jacky Nava, una de las figuras históricas del boxeo mexicano.

Ádema tomó la iniciativa desde el comienzo

La pampeana sorprendió desde el primer round: ganó el centro del ring y conectó las combinaciones más claras. También se impuso en el segundo y el tercer asalto, con velocidad y presión para acortar la distancia y evitar que Fernández aprovechara su alcance.

Ádema, con preparación en La Pampa junto a Ricardo Montenegro y acompañada en México por su padre, Gustavo, encontró espacios para atacar tanto al cuerpo como al rostro. En esos primeros episodios, Fernández tuvo dificultades para responder y dejó zonas expuestas.

El dominio de la pampeana y el cierre de la pelea

La mexicana mostró una reacción en el quinto round, cuando conectó una derecha fuerte al comienzo del asalto. Sin embargo, Ádema recuperó rápidamente el control y volvió a acertar golpes a la zona baja y un cross de izquierda al rostro. La tendencia se repitió en el séptimo y el octavo episodio.

En el noveno, la santarroseña bajó el ritmo por momentos. En el último asalto volvió a presionar y terminó la pelea con una ofensiva intensa, mientras Fernández evidenciaba el desgaste en el rostro. Fue un cierre enérgico para una de las mejores actuaciones profesionales de Ádema.

El empate dejó a Ádema sin la oportunidad de ser campeona

El resultado oficial impidió que la boxeadora de Santa Rosa se convirtiera en la segunda campeona mundial de La Pampa, después de Mónica Acosta. La disparidad entre las tarjetas alimentó las críticas a una decisión que, para quienes consideraron superior a la argentina, no reflejó lo ocurrido sobre el ring.

Ádema llegó al combate con un récord de 12 victorias, 10 derrotas y 5 empates, con cuatro triunfos por nocaut. Fernández, por su parte, registraba 38 victorias, cuatro derrotas y dos empates.