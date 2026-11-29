La categoría anunció una prueba con dispositivos de monitoreo de WHOOP, cuyos datos podrían aparecer en las transmisiones desde la próxima temporada. El neerlandés descartó participar por motivos de privacidad, mientras que Charles Leclerc respaldó la iniciativa.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, que se disputará este fin de semana, la Fórmula 1 anunció una asociación con WHOOP, empresa que desarrolla dispositivos para monitorear el estado de salud. El plan es que, desde la próxima temporada, los pilotos puedan usar rastreadores para medir su frecuencia cardíaca y que esa información se muestre en directo durante las transmisiones televisivas.

La participación en la prueba será opcional y varios pilotos se manifestaron a favor de la tecnología. Sin embargo, Max Verstappen volvió a marcar distancia: durante la conferencia de prensa previa a la vigesimoprimera fecha del campeonato, explicó por qué no piensa llevar uno de esos dispositivos.

Por qué Verstappen rechazó los rastreadores de salud

“No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado”, afirmó el tetracampeón del mundo. El neerlandés señaló que le preocupa que sus datos personales queden a disposición de otras personas, aunque aclaró que no cuestiona a quienes elijan sumarse.

“Si otros pilotos quieren, entonces claro. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar”, aclaró Verstappen. “La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja. Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad”.

Leclerc apoyó la iniciativa de WHOOP

En una posición distinta se encuentra Charles Leclerc, quien mantiene un vínculo estrecho con la marca y utiliza dispositivos de monitoreo en sus entrenamientos. El piloto monegasco aseguró que lleva tiempo usando la tecnología para seguir distintos aspectos de su preparación.

“No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche”, expresó Leclerc.