Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 7:53 p. m. · 1 min de lectura

La competencia se desarrollará en dos encuentros: la ida será en La Bombonera y la vuelta, en Brasil. Los horarios todavía no fueron anunciados.

Boca enfrentará a Palmeiras en la Recopa Sudamericana 2027

Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana, disputará un nuevo título internacional frente al conjunto brasileño, que se consagró campeón de la Copa Libertadores tras superar a Estudiantes de La Plata.

El equipo de La Ribera ya conoce a su próximo rival internacional. Palmeiras derrotó por 1 a 0 a Estudiantes este sábado en Montevideo y obtuvo su cuarta Copa Libertadores.

Por su parte, Boca consiguió la clasificación tras vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, disputada en Barranquilla, Colombia. Todo Noticias +1

Cuándo se juega la Recopa Sudamericana 2027

De acuerdo con el calendario oficial de la CONMEBOL, la competencia se desarrollará en dos encuentros:

Partido de ida: miércoles 17 de febrero, en La Bombonera.

Partido de vuelta: miércoles 24 de febrero, en Brasil.

Los horarios todavía no fueron anunciados. AFA +1

Boca buscará su quinta Recopa Sudamericana

El Xeneize es el máximo ganador de este certamen, con cuatro títulos obtenidos en 1990, 2005, 2006 y 2008.

El último campeón fue Lanús, que conquistó el trofeo en 2026 tras imponerse ante Flamengo.

Argentinos y brasileños volverán a protagonizar una definición continental que pondrá en juego el primer título internacional de la temporada 2027. Infobae