Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

La victoria de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia terminó de definir el cuadro de la etapa eliminatoria. Los cruces serán a partido único y la final se disputará en La Plata.

La victoria de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia completó la definición del cuadro de playoffs del Torneo Clausura 2026, que consagrará a un nuevo campeón del fútbol argentino.

Entre los equipos destacados aparecen Instituto de Córdoba, líder de su grupo, y Boca, que terminó primero en la Tabla Anual y se consagró campeón de Liga tras vencer por 1 a 0 a Defensa y Justicia.

El formato de los playoffs del Torneo Clausura 2026

Con los ocho mejores equipos de cada grupo definidos, la etapa eliminatoria se disputará mediante partidos únicos. Los octavos de final, los cuartos y las semifinales se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase clasificatoria.

La final tendrá como sede el Estadio Único de La Plata. Si el partido termina igualado en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, el campeón se decidirá por penales.

El premio para el campeón del Clausura

El ganador del torneo obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones.

La fecha y la sede de la final ya están establecidas. La Liga Profesional deberá comunicar próximamente el horario del encuentro y las condiciones para distribuir las entradas entre los dos clubes finalistas.