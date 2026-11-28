Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Pincha y el conjunto brasileño jugarán este sábado la final en Montevideo. Estudiantes busca su quinto título continental y el pampeano Tomás Palacios podría esperar su oportunidad desde el banco.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado en la final de la Copa Libertadores, con el objetivo de conquistar el torneo de clubes más importante de América. El partido comenzará a las 17, hora argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo.

El encuentro será transmitido por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado es el venezolano Jesús Valenzuela.

Estudiantes llega a la final tras eliminar a Flamengo

El equipo platense, que cuenta con el defensor pampeano Tomás Palacios, llega a la definición con la ilusión de sumar un nuevo título continental. En semifinales dejó en el camino al campeón defensor, Flamengo, señalado como uno de los grandes candidatos.

La serie terminó igualada sin goles en el global y se resolvió por penales. Allí se destacó el arquero uruguayo Fernando Muslera, quien atajó tres remates de los futbolistas rivales.

El camino del Pincha y la posible formación

Estudiantes, dirigido por el uruguayo Alexander Medina, tuvo dificultades para avanzar en la fase de grupos. Luego superó a la Universidad Católica de Chile en octavos de final y a Corinthians de Brasil en cuartos.

Medina todavía no confirmó el equipo titular, aunque se prevé que Palacios comience en el banco de suplentes. El defensor, cuyo pase pertenece al Inter de Italia, está a préstamo en el Pincha hasta fin de año y es pretendido por River para la próxima temporada.

Estudiantes va por su quinta Copa Libertadores

Si gana la final, Estudiantes conquistará su quinta Copa Libertadores, luego de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009. Así alcanzaría a Peñarol de Uruguay y quedaría detrás de Independiente, con siete conquistas, y Boca, con seis.

Palmeiras, por su parte, buscará levantar el trofeo por cuarta vez en su historia. Si se consagra, alcanzará a Flamengo como el club brasileño con más títulos de la competencia.