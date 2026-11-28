Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:50 a. m. · 1 min de lectura

Los cuatro cruces se disputarán durante el fin de semana y definirán a los semifinalistas. Vélez e Independiente, e Instituto y River, jugarán el sábado.

Comienzan los cuartos de final del Torneo Clausura 2026: ocho equipos van en busca del título

Este sábado comenzarán a disputarse los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, con dos encuentros que prometen una jornada de grandes emociones. Los cuatro cruces se desarrollarán durante el fin de semana y definirán a los semifinalistas del campeonato.

Vélez e Independiente protagonizarán uno de los primeros encuentros de la jornada, mientras que Instituto de Córdoba recibirá a River Plate en el otro compromiso del sábado.

La actividad continuará el domingo con los enfrentamientos entre Rosario Central y Barracas Central, y Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Los cruces de cuartos de final:

Sábado 28 de noviembre:

* Vélez vs. Independiente.

* Instituto vs. River.

Domingo 29 de noviembre:

* Rosario Central vs. Barracas Central.

* Boca Juniors vs. Gimnasia.

Los ocho equipos afrontarán una instancia decisiva, en la que solamente cuatro conseguirán avanzar hacia las semifinales y mantener intacta la ilusión de consagrarse campeones del fútbol argentino.