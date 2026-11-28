El encuentro decisivo se disputará el miércoles 2 de diciembre. El Xeneize buscará conquistar su tercer título del año, mientras que el Calamar intentará levantar por primera vez el trofeo de la Copa Argentina. La organización de la Copa Argentina confirmó que la gran final se jugará a las 20 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, luego de que Rosario quedara descartada como posible sede. El encuentro tendrá como árbitro principal a Leandro Rey Hilfer y será transmitido por TyC Sports. Boca, bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena, atraviesa un gran momento deportivo tras haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana y haber conquistado la Tabla Anual de la Liga Profesional. Por su parte, Platense, dirigido por Martín Palermo, buscará sumar una nueva estrella a su historia y conquistar por primera vez este certamen.

El camino hacia la final

Boca llegó a la instancia decisiva después de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield. Platense, en tanto, dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán. Ambos equipos ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores 2027. Será la primera vez que Boca y Platense se enfrenten por la Copa Argentina. En caso de igualdad durante los 90 minutos, el campeón se definirá mediante una tanda de penales.