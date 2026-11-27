Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El equipo platense jugará este sábado 28 de noviembre ante Palmeiras, desde las 17, en Montevideo. Alexander Medina define la formación y esperará hasta último momento por Joaquín Correa.

Estudiantes de La Plata ajusta los últimos detalles para la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en Montevideo. El entrenador Alexander Medina todavía mantiene algunas dudas para definir el equipo titular.

El plantel realizó este jueves su primer entrenamiento en Uruguay, en la Montevideo City Football Academy. Este viernes tendrá la última práctica antes del partido y, luego, Medina y el delantero Guido Carrillo brindarán una conferencia de prensa.

Las dudas de Estudiantes para la final

Una de las incógnitas está en la defensa. Entre las variantes que probó Medina aparecen Tomás Palacios como posible segundo marcador central y Eric Meza en el lateral derecho, una opción que modificaría la posición de Eros Mancuso. También evaluó a Fabricio Pérez, con características similares a las de Alexis Castro, y al extremo Edwuin Cetré.

Otra alternativa que gana terreno es la inclusión de Gastón Benedetti. Esa posibilidad le permitiría a Joaquín Tobio Burgos contar con mayor libertad en el campo de juego.

La otra preocupación es Joaquín Correa, quien sufrió un desgarro en el partido disputado en el Maracaná. El delantero atraviesa la etapa final de su recuperación y será esperado hasta último momento, aunque la intención sería preservarlo y no incluirlo desde el arranque. Así, podría tener la posibilidad de ingresar durante el segundo tiempo.

Las probables formaciones de Estudiantes y Palmeiras

De acuerdo con las alternativas que maneja el cuerpo técnico, Estudiantes podría formar con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Palmeiras, por su parte, tendría como posibles titulares a Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza y Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista y Marlon Freitas; Jhon Arias, Flaco López y Vitor Roque.

Estudiantes Palmeiras: día, horario y dónde ver la final

La final entre Estudiantes y Palmeiras se jugará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, hora argentina, en Montevideo. El partido podrá verse en vivo por Disney+ Premium para Sudamérica.