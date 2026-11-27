Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 12:34 p. m. · 1 min de lectura

Santiago Ascacíbar ingresaría por Milton Delgado, quien terminó el último encuentro con un golpe en la rodilla. La formación definitiva dependerá de la evolución física de los futbolistas durante los próximos entrenamientos.

Boca se prepara para recibir a Gimnasia: Arruabarrena analiza un cambio en la formación

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, trabaja en la conformación del equipo que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, con la intención de mantener la base del conjunto que viene de superar a Independiente Rivadavia por 2 a 0.

A pesar del desgaste físico acumulado, el Vasco realizaría una sola modificación en el mediocampo: Santiago Ascacíbar ingresaría en reemplazo de Milton Delgado.

El juvenil terminó el último encuentro con un golpe en la rodilla y el cuerpo técnico optaría por preservarlo para evitar mayores complicaciones físicas.

De esta manera, Arruabarrena buscaría darle continuidad al funcionamiento colectivo y mantener la estructura del equipo que consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura.

La formación definitiva todavía no fue confirmada y dependerá de la evolución física de los futbolistas durante los próximos entrenamientos.