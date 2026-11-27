Boca se prepara para recibir a Gimnasia: Arruabarrena analiza un cambio en la formación
El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, trabaja en la conformación del equipo que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, con la intención de mantener la base del conjunto que viene de superar a Independiente Rivadavia por 2 a 0.
A pesar del desgaste físico acumulado, el Vasco realizaría una sola modificación en el mediocampo: Santiago Ascacíbar ingresaría en reemplazo de Milton Delgado.
El juvenil terminó el último encuentro con un golpe en la rodilla y el cuerpo técnico optaría por preservarlo para evitar mayores complicaciones físicas.
De esta manera, Arruabarrena buscaría darle continuidad al funcionamiento colectivo y mantener la estructura del equipo que consiguió la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura.
La formación definitiva todavía no fue confirmada y dependerá de la evolución física de los futbolistas durante los próximos entrenamientos.