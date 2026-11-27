Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 4 min de lectura

La penúltima fecha de la temporada se disputa en Lusail, con Franco Colapinto en busca de sumar puntos por segunda carrera consecutiva. La actividad comienza el viernes con las prácticas libres y podrá seguirse por televisión y streaming.

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha de la temporada, con Franco Colapinto como uno de los protagonistas. El piloto argentino desembarca en Lusail después de conseguir un destacado sexto puesto en Las Vegas, su mejor resultado desde el séptimo lugar obtenido en Madrid, y buscará sumar puntos por segunda carrera consecutiva.

Alpine mostró señales positivas en Estados Unidos y espera conservar ese rendimiento en Qatar. Colapinto, que debutó en la Fórmula 1 en 2024 para disputar las últimas nueve pruebas del año con Williams, tiene 23 años y combina su desempeño en pista con episodios que también generan repercusión fuera de ella.

Horarios del GP de Qatar y cómo ver la Fórmula 1

La actividad en Lusail comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado se disputarán la tercera sesión y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo.

El cronograma informado para el Gran Premio de Qatar es el siguiente:

Viernes, 10.30: primera práctica libre.

Viernes, 14.00: segunda práctica libre.

Sábado, 11.30: tercera práctica libre.

Sábado, 15.00: clasificación.

Domingo, 13.00: carrera.

La cobertura podrá seguirse por Disney Plus, F1 TV y Fox Sports.

Colapinto, entre una anécdota en el avión y un aro de básquet

En los días previos al GP se viralizó un video de Colapinto subiendo a un avión después de la carrera de Las Vegas con el casco puesto. Las cuentas oficiales de la Fórmula 1 le preguntaron qué había ocurrido y el argentino respondió: “Tenía cuatro valijas, fui demasiado optimista...”. El casco le permitió evitar despacharlo.

El piloto también quedó involucrado en la rotura de un aro de básquet durante la previa de la fecha en Qatar. Los episodios reflejaron el estilo espontáneo que muestra cuando se baja del auto, en contraste con su perfil competitivo en pista, donde defiende posiciones y busca adelantamientos frente a rivales de equipos como Ferrari y McLaren.

La pelea por el tercer puesto sigue abierta

Aunque el título ya tiene dueño, todavía hay una disputa relevante en el campeonato de pilotos. Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris y Charles Leclerc están separados por apenas 17 puntos en la lucha por el tercer puesto, una pelea que podría continuar hasta la última carrera.

En el campeonato de Constructores, Mercedes ya se aseguró el título. Ferrari afronta el penúltimo Gran Premio del año con el objetivo de garantizar el segundo lugar. La tabla de equipos suma también a Red Bull, McLaren y el resto de las escuderías.

La tabla de Constructores de Fórmula 1

Mercedes encabeza la clasificación con 666 puntos, seguido por Ferrari, con 517, y Red Bull, con 440. McLaren ocupa el cuarto lugar con 431 unidades.

Mercedes: 666 puntos.

Ferrari: 517 puntos.

Red Bull: 440 puntos.

McLaren: 431 puntos.

Racing Bulls: 114 puntos.

Alpine: 87 puntos.

Haas: 31 puntos.

Audi: 28 puntos.

Williams: 16 puntos.

Aston Martin: 7 puntos.

Cadillac: 0 puntos.

Leclerc y Hamilton buscaron bajar la tensión en Ferrari

Charles Leclerc y Lewis Hamilton intentaron descomprimir el clima en Ferrari antes del inicio de la actividad en Qatar, luego del toque que protagonizaron en la carrera anterior. El monegasco asumió su responsabilidad y coincidió con el director del equipo, Frederic Vasseur, en que “resulta inaceptable un contacto entre los dos pilotos de Ferrari en pista”.

Leclerc reconoció que el ambiente no es bueno, aunque afirmó que ya habló varias veces con su compañero para encontrar una solución. También sostuvo: “Nuestra relación fuera de la pista es muy fuerte”. Además, desmintió que su contrato incluya una cláusula que le garantice prioridad como primer piloto de Ferrari.

Hamilton, por su parte, negó que exista tensión entre ambos y señaló: “Charles y yo hemos conversado tranquilamente y acordamos trabajar conjuntamente por el bien y por los objetivos del equipo”.

Russell respondió a los comentarios de Verstappen

George Russell se refirió en Lusail a las declaraciones posteriores al triunfo de Max Verstappen en Las Vegas, donde el neerlandés también celebró el error que dejó al británico fuera de la lucha por el podio. Russell intentó superar a su compañero Kimi Antonelli en las vueltas finales, bloqueó los neumáticos y chocó contra las barreras. Aunque pudo volver a la pista, terminó noveno.

“Me parecieron bastante divertidos algunos de los comentarios posteriores a la carrera. Pero, al final del día, hizo una carrera increíble y ganó, así que puede permitirse decir lo que quiera. De mi lado, hay que seguir adelante”.

Carlos Sainz propone eliminar el DRS para 2030

En paralelo, Carlos Sainz planteó que la Fórmula 1 avance hacia una nueva generación de adelantamientos y deje atrás el DRS para 2030. El piloto español considera que la categoría debería desarrollar soluciones aerodinámicas y reglamentarias que permitan seguir de cerca a otro auto sin depender de la apertura del alerón trasero.

“Me encantaría que para 2030 el DRS ya no existiera”, expresó Sainz. Reconoció que el sistema cumplió una función importante durante más de una década, pero sostuvo que el objetivo debería ser lograr sobrepasos más naturales y no depender de una ayuda artificial.

La propuesta aparece mientras la Fórmula 1 se prepara para una nueva revolución técnica con los motores y chasis de 2026. Equipos y pilotos ya debaten cómo podría evolucionar la categoría durante la próxima década.