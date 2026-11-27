Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La categoría acordó con WHOOP probar dispositivos para medir la frecuencia cardíaca de los pilotos y mostrar los datos en las transmisiones desde la próxima temporada. Max Verstappen confirmó que no participará por razones de privacidad.

La Fórmula 1 anunció, durante la previa del Gran Premio de Las Vegas, una asociación con WHOOP para probar dispositivos de monitoreo de salud. El plan contempla que, desde la próxima temporada, los pilotos puedan usar rastreadores que midan su frecuencia cardíaca y que esos datos se muestren en directo durante las transmisiones televisivas.

La participación será opcional. Aunque varios pilotos respaldaron la iniciativa, Max Verstappen se manifestó en contra y explicó que no piensa llevar el dispositivo. El neerlandés hizo pública su decisión en la conferencia de prensa previa a la vigesimoprimera fecha del campeonato.

Por qué Verstappen rechazó el dispositivo de la Fórmula 1

“No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado”, afirmó el tetracampeón del mundo. Entre sus reparos, mencionó que no quiere que su información personal quede al alcance de otras personas.

El piloto aclaró que respeta la decisión de quienes sí acepten participar, pero sostuvo que no quiere compartir esos datos con el público. “Si otros pilotos quieren, entonces claro. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar”, señaló.

La privacidad, el principal motivo de su rechazo

Verstappen también cuestionó el interés por conocer los registros cardíacos de los competidores y remarcó que puede identificar cómo se siente sin recurrir a un dispositivo. “La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja. Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad”, agregó.

En una postura diferente se encuentra Charles Leclerc, quien mantiene un vínculo cercano con WHOOP y ya utiliza sus dispositivos durante los entrenamientos. El piloto monegasco explicó que los emplea para seguir su recuperación, el sueño y también su actividad dentro del auto.

“No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche”, dijo Leclerc.