Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 9:31 p. m. · 1 min de lectura

El club retomó las conversaciones por el marcador central. Argentinos Juniors no descarta su salida, aunque espera una propuesta económica que satisfaga sus pretensiones.

Boca Juniors volvió a poner la mira en Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, con la intención de reforzar su línea defensiva de cara a la próxima temporada.

El interés del conjunto de La Ribera por el marcador central no es nuevo. En esta oportunidad, se retomaron las conversaciones para evaluar las posibilidades de concretar su llegada al club.

Desde Argentinos Juniors no descartan desprenderse del futbolista, aunque su salida estará condicionada a que Boca presente una propuesta económica que satisfaga las pretensiones de la institución de La Paternal.

La incorporación de Álvarez sería una alternativa para fortalecer la defensa xeneize y ampliar las opciones dentro del plantel.

Por el momento, no hay un acuerdo confirmado y la posibilidad de que el defensor desembarque en Boca dependerá de cómo evolucionen las negociaciones entre ambas partes.