El Xeneize enfrenta a Independiente Rivadavia desde las 21 en la Bombonera, por los octavos de final. En la previa, los hinchas homenajearon a Rodolfo Arruabarrena por sus 100 partidos como entrenador del club.

Boca Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles desde las 21 en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El partido será televisado por ESPN Premium y pone en juego la continuidad del Xeneize en el certamen.

La previa tuvo clima de celebración en Brandsen 805. Después de recientes golpes deportivos, los hinchas llegaron al estadio con ganas de reunirse y agradecer, antes de que comenzara el encuentro. En las tribunas se pudieron ver pancartas con los mensajes "Gracias jugadores y cuerpo técnico" y "Gracias Comisión directiva".

El homenaje a Arruabarrena en la Bombonera

Durante la entrada en calor, Marcelo Delgado ingresó al campo de juego para entregarle a Rodolfo Arruabarrena una camiseta conmemorativa por haber alcanzado los 100 partidos como entrenador de Boca, al sumar sus dos ciclos. El Vasco llegó a esa cifra en la victoria ante Independiente en Avellaneda y este miércoles dirigirá su partido número 104 al frente del equipo. La Bombonera expresó su afecto al técnico durante el reconocimiento.

Para el duelo ante Independiente Rivadavia, la formación difundida para Boca incluyó a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. La única variante respecto del equipo que ganó la final de la Sudamericana sería el ingreso de Belmonte por Ascacíbar, quien arrastra una fatiga muscular.

Las formaciones previstas para Boca e Independiente Rivadavia

En otra alineación consignada para el Xeneize figuraron Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera y Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte y Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. El entrenador indicado para Boca es Rodolfo Arruabarrena.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la formación prevista fue Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. El equipo mendocino es dirigido por Alfredo Berti.

Horario y transmisión del partido

El encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia se disputa en la Bombonera desde las 21, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. La transmisión está a cargo de ESPN Premium.