Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El defensor pampeano, a préstamo en Estudiantes y con pase del Inter de Milán, habría dado el visto bueno para que avancen las conversaciones. River buscaría incorporarlo mediante una cesión con opción de compra.

River Plate inició negociaciones para incorporar a Tomás Palacios de cara a la temporada 2027. El defensor pampeano, de 23 años, se encuentra a préstamo en Estudiantes de La Plata hasta fin de año, aunque su pase pertenece al Inter de Milán.

El marcador central zurdo nació en General Pico y se formó en las divisiones inferiores de Costa Brava. Según trascendió, el futbolista habría dado su consentimiento para que el club de Núñez avance con las gestiones.

Las condiciones de la negociación entre River, Inter y Estudiantes

El Inter pretende seis millones de euros por la ficha del jugador. River, en cambio, intentaría cerrar su llegada mediante una cesión con opción de compra, una fórmula similar a la que utilizó Estudiantes a comienzos de este año.

El equipo platense también tendrá un papel en la operación, ya que cuenta con una opción de compra. La decisión del club podría estar condicionada por el resultado de la final de la Copa Libertadores, que Estudiantes disputará este sábado ante Palmeiras, de Brasil.

El crecimiento de Tomás Palacios en Estudiantes

El interés de River llega en un momento destacado para Palacios, quien encontró en Estudiantes la continuidad que no había tenido durante su paso por el fútbol italiano, donde vistió las camisetas del Inter y Monza. También jugó en Talleres de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza.

En la presente temporada disputó 35 partidos con el Pincha, la mayoría como titular, incluidos nueve encuentros de la Copa Libertadores. Además, se consagró campeón de la Supercopa Internacional y de la Supercopa Argentina.

La convocatoria de Palacios a la Selección Argentina

Su rendimiento, sus 1,96 metros de altura, su perfil zurdo y su capacidad para iniciar el juego desde el fondo también despertaron el interés de Lionel Scaloni, quien lo convocó en dos oportunidades para integrar la Selección Argentina.

El 3 de octubre, Palacios tuvo su debut absoluto con la camiseta albiceleste. Ingresó por Lisandro Martínez en el entretiempo de la goleada por 7 a 0 ante Burkina Faso, disputada en el estadio Monumental.

Mientras River empieza a planificar su plantel para la próxima temporada, el defensor de General Pico busca cerrar un año inolvidable. Este sábado tendrá la posibilidad de disputar la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo.