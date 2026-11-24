Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

El Lobo se impuso 4 a 2 en el alargue por los octavos de final y espera al ganador de Boca-Independiente Rivadavia. El cierre estuvo marcado por una pelea y las expulsiones de Harlen Castillo y Lucas Carrizo.

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 4 a 2 a Newell’s en un partido cargado de tensión y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, terminó con una pelea entre jugadores.

El Lobo se puso en ventaja con un gol de Ignacio Fernández, a los 18 minutos del primer tiempo. La Lepra igualó en dos ocasiones mediante sendos penales de Walter Mazzantti, a los 9 y a los 34 minutos del complemento.

Gimnasia definió el partido en el tiempo suplementario

Ignacio Miramón, a los 27 minutos del segundo tiempo, volvió a adelantar al conjunto platense. Ya en el alargue, Franco Escobar convirtió en contra a los 8 minutos del primer tiempo suplementario, y Matías Melluso selló el resultado a los 7 del segundo tiempo extra.

El arbitraje de Nicolás Ramírez quedó en el centro de la escena a medida que aumentaba la tensión. El juez expulsó a los visitantes Jerónimo Russo y Martín Ortega, ambos por doble amonestación.

La pelea del final y las expulsiones en Gimnasia

El cierre derivó en un enfrentamiento entre futbolistas. Varios jugadores de Newell’s fueron a buscar al arquero local, Harlen Castillo, luego de que le dijera algo a Santiago Solari en la última jugada.

Cuando Ramírez intervino, mostró una tarjeta roja que luego se confirmó que era para Castillo. También fue expulsado Lucas Carrizo. Así, Gimnasia no podrá contar con su arquero para los cuartos de final.

El próximo rival de Gimnasia y la sede de cuartos

El Lobo enfrentará al ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza. El resultado también definirá dónde se jugará el partido: si gana el equipo mendocino, Gimnasia podrá volver a ser local en el Bosque platense; si se impone el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, la disputa será en La Bombonera.

Boca, que viene de ganar la Copa Sudamericana, recibirá a Independiente este miércoles desde las 21, en el encuentro que cerrará los octavos de final. El entrenador del Xeneize planeaba una rotación, aunque los referentes le habrían pedido jugar pese al cansancio.