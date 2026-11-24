Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El equipo pampeano se impuso por 87 a 72 en el Parque Ángel Larrea y sumó su tercer triunfo consecutivo en la Conferencia Sur. Joaquín Ríos fue la figura, con 24 puntos y 10 rebotes.

Pico Football Club derrotó 87 a 72 a La Unión de Colón el lunes por la noche en el Parque Ángel Larrea y consiguió su tercera victoria consecutiva en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El equipo pampeano mantiene su invicto como local.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Varas, que el sábado había superado a Unión de Mar del Plata, construyó el triunfo con un esfuerzo colectivo y un último cuarto en el que marcó diferencias. Con este resultado, Pico FC quedó con un registro de cinco victorias y tres derrotas.

Pico FC resolvió el partido en el último cuarto

La Unión comenzó mejor y se llevó el primer parcial por 21 a 18. Pico reaccionó en el segundo período, ajustó su juego y se fue al descanso largo arriba por 40 a 37.

La paridad continuó durante el tercer cuarto. El conjunto entrerriano encontró respuestas en ataque, pero el Decano sostuvo una ventaja mínima y llegó al tramo final con el marcador 58 a 56.

En los últimos diez minutos, Pico mostró su mejor versión. Con defensa intensa, dominio de los rebotes y mayor efectividad ofensiva, se impuso por 29 a 16 en el parcial y aseguró la victoria ante su público.

Joaquín Ríos lideró el triunfo del Decano

Joaquín Ríos fue la figura de la noche: anotó 24 puntos, capturó 10 rebotes y dio 3 asistencias. Además, convirtió cuatro triples en seis intentos y alcanzó una valoración de 34.

También se destacaron Lucio Reinaudi, con 14 puntos y 7 rebotes, y Rodrigo Sánchez, quien aportó 13 tantos y 5 rebotes. En La Unión, Joaquín Sánchez fue el máximo anotador, con 14 unidades, seguido por Gian Franco Sinconi Bonetto, con 13.

La superioridad en los tableros fue uno de los factores determinantes: Pico capturó 40 rebotes contra 18 de su rival y terminó con un 63 por ciento de efectividad en lanzamientos de dos puntos.

La próxima gira de Pico FC en la Conferencia Sur

El equipo pampeano buscará trasladar su buen momento a condición de visitante. El viernes 27 de noviembre enfrentará a Ciclista Juninense y el domingo 29 visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, en una nueva gira por la Conferencia Sur.

La síntesis de Pico FC y La Unión de Colón

Pico FC 87: Juan Ignacio Rodríguez Suppi (8), Joaquín Noblega (5), Marco Luchi (6), Rodrigo Sánchez (13) y Joaquín Ríos (24 puntos y 10 rebotes), formación inicial. Ingresaron Lucio Reinaudi (14), José Copesky (0), Valentín Allier (8) y Fabricio Díaz (9). Director técnico: Juan Manuel Varas.

La Unión de Colón 72: Joaquín Sánchez (14), Gian Franco Sinconi Bonetto (13), Lucio Longoni (5), Matías Caire (12) y Guido Cabrera (9), formación inicial. Ingresaron Ignacio Eder (6), Ignacio García (0), Mirko Kozar (3) y Tiziano Prome (10). Director técnico: Martín Guastavino.

Parciales: 18-21, 22-16 (40-37), 18-19 (58-56) y 29-16 (87-72). Estadio: Parque Ángel Larrea.