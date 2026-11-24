Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El equipo se quedó con el título en el Coliseo Celeste, con destacadas actuaciones de Tomás Schwindt y Bautista Bercetche. Además, General Belgrano ganó la Copa de Plata y Atlético Villegas se impuso en la Copa de Bronce.

Estudiantes se consagró campeón U17 tras disputar el cuadrangular final en el Coliseo Celeste. El equipo logró el título con una sólida producción colectiva, en la que se destacaron Tomás Schwindt, con 14 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, y Bautista Bercetche, autor de 13 puntos y 6 rebotes.

Estudiantes ganó el cuadrangular final U17

En las semifinales, Estudiantes venció a Pico Football por 70-62, mientras que Sportivo derrotó a Argentino de Trenque Lauquen por 75-69. En el partido por el tercer puesto, el Decano superó a Argentino por 87-81.

La Copa de Plata quedó en manos de General Belgrano, que le ganó a All Boys por 93-60. Octavio Alcaraz Echeverría fue una de las figuras del encuentro, con 28 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Ferro de Pico e Independiente quedaron eliminados en semifinales.

Atlético Villegas ganó la Copa de Bronce

En la definición de la Copa de Bronce, Atlético Villegas superó a CAJU de Alpachiri por 106-43 y se quedó con el triunfo consuelo.

Estudiantes y Pico FC jugarán la final femenina

Estudiantes de Santa Rosa y Pico Football Club disputarán el próximo domingo 29 la final del Clausura de Primera femenino en el Provincial. El encuentro comenzará a las 18 en el Coliseo Celeste del club santarroseño.

El viernes, en ese mismo escenario, Estudiantes venció a Independiente de Pico por 73-42, con 23 puntos de Nerina Chirino y 14 de Josefina Weigel. Por su parte, Pico FC derrotó a Belgrano por 62-51 y se clasificó para la final; María Díaz aportó 16 puntos y 13 rebotes.

All Boys se quedó con el título U13

En la categoría U13, el campeón fue All Boys de Santa Rosa.