Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El equipo de Guatraché se consagró campeón tras empatar 0 a 0 con Villa Mengelle en Jacinto Arauz. La ventaja de 4 a 1 obtenida en la ida fue clave para asegurar el título.

Pampero de Guatraché se consagró campeón de la Copa de la Liga, el segundo certamen de la temporada de la Liga Regional Sureña, luego de empatar 0 a 0 como visitante ante Villa Mengelle. La revancha se disputó en el estadio Centenario de Jacinto Arauz.

La Estrella, como se conoce al equipo y el club más ganador del sur pampeano, sumó un nuevo trofeo a su historia y obtuvo su primer título desde la creación de la nueva organización. El conjunto dirigido por Gustavo Pacheco defendió la ventaja de 4 a 1 que había conseguido en el partido de ida.

Las chances de Villa Mengelle en la final

En la primera parte, Fredes probó al arco y su remate dio en el travesaño. Después, Lautaro Vergara exigió a Neimann, que desvió la pelota al córner junto al palo izquierdo.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, Gaiger habilitó a Fredes, quien definió afuera. A los 25, Hernández alcanzó a cruzar a tiempo tras una combinación de Polanco y Gil, cuando Gaiger se preparaba para convertir.

La ocasión más clara llegó a los 33 minutos: Gaiger estrelló su remate en el palo y, en el rebote, Pacheco sacó un potente disparo que Neimann contuvo con una gran atajada. Sin goles en la revancha, Pampero celebró el título en terreno visitante, después de encaminar la final con la goleada en el Manuel Augusto Nieto.

El camino de Pampero hasta el título

El campeón inició su recorrido con una derrota ante UD Bernasconi y luego encadenó victorias frente a Huracán y Unión de General Campos. En cuartos de final superó a Deportivo Colonial, mientras que en semifinales avanzó ante Independiente de Jacinto Arauz por penales.