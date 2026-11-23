Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 3:21 p. m. · 2 min de lectura

El piloto argentino fue filmado después del Gran Premio de Las Vegas mientras viajaba en clase turista con su casco de competición. Las imágenes se viralizaron y despertaron comentarios de sus seguidores.

Franco Colapinto sorprendió a todos: viajó en clase turista, con el casco en la mano y revolucionó las redes

Lejos de los lujos que suelen rodear a la Fórmula 1, el piloto argentino fue filmado viajando como un pasajero más después del Gran Premio de Las Vegas. Las imágenes se viralizaron y despertaron una ola de comentarios.

Franco Colapinto volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, pero esta vez no fue por una maniobra en la pista ni por una declaración sobre su futuro deportivo, sino por una situación cotidiana que sorprendió a sus seguidores.

Después de su participación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el joven piloto argentino fue filmado mientras abordaba un avión y se acomodaba en un asiento de clase turista, lejos de las comodidades y los privilegios que habitualmente se asocian con las grandes figuras del automovilismo internacional.

En las imágenes se lo observa vestido de manera informal, con un buzo oscuro, pantalón deportivo, zapatillas blancas y una mochila al hombro. Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: llevaba su casco de competición en la mano, como si se tratara de un equipaje más.

Una vez ubicado en su asiento, Colapinto se colocó auriculares y comenzó a utilizar un dispositivo electrónico, sin aparentes diferencias con el resto de los pasajeros.

El piloto que conquista a los argentinos dentro y fuera de las pistas

La grabación, difundida por una influencer, comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y generó repercusión entre los seguidores del automovilismo.

La escena reforzó la imagen de sencillez y cercanía que muchos fanáticos destacan del corredor argentino, quien continúa despertando una enorme expectativa por su participación en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Mientras otros deportistas de élite suelen trasladarse en vuelos privados o sectores exclusivos, Colapinto fue visto compartiendo el espacio con pasajeros comunes, una situación que despertó simpatía entre quienes siguieron la publicación.

Una estrella de la Fórmula 1 que no pierde la sencillez

Más allá de su creciente popularidad internacional, el joven argentino sigue generando repercusión por situaciones que ocurren fuera de los circuitos.

Esta vez, una mochila, un casco y un asiento de clase turista fueron suficientes para volver a ponerlo en el centro de la conversación.

Porque para muchos de sus seguidores, Franco Colapinto no solamente representa la ilusión argentina en la Fórmula 1, sino también la imagen de un joven que, pese a la fama, mantiene gestos cotidianos con los que el público se identifica.