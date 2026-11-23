Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La categoría anunció una prueba junto a WHOOP para mostrar en vivo datos de salud de los pilotos desde la próxima temporada. Verstappen se negó a participar y defendió su privacidad.

La Fórmula 1 anunció, en la previa del Gran Premio de Las Vegas, una asociación con WHOOP para probar dispositivos que monitorean el estado de salud de los pilotos. La propuesta contempla que, desde la próxima temporada, la frecuencia cardíaca pueda mostrarse en directo durante las transmisiones televisivas.

El uso de los rastreadores será opcional. Aunque varios pilotos respaldaron la iniciativa, Max Verstappen confirmó que no participará del experimento y explicó su postura durante la conferencia de prensa previa a la vigesimoprimera fecha del campeonato.

Por qué Verstappen no usará los dispositivos de WHOOP

“No participaré. No uso ningún dispositivo, tampoco para mi entrenamiento, no uso nada. En primer lugar, no me gusta que me rastreen y sé cuándo estoy cansado”, afirmó el tetracampeón del mundo.

El neerlandés señaló que le incomoda que sus datos personales queden a disposición de otras personas, aunque aclaró que no cuestiona a los pilotos que decidan sumarse a la prueba. “Si otros pilotos quieren, entonces claro. Pero para mí, no es algo que me guste y tampoco algo que quiera que la gente vea o que quiera mostrar”, expresó.

La privacidad, el principal argumento del piloto neerlandés

Verstappen también sostuvo que no considera necesario compartir información sobre su cuerpo con el público. “La gente no necesita saber mi frecuencia cardíaca. ¡Yo tampoco quiero saber mi frecuencia cardíaca! Sé cuándo está alta y sé cuándo está baja. Para mí, definitivamente es una cuestión de privacidad”, agregó.

En una posición distinta está Charles Leclerc, quien es embajador de WHOOP y utiliza sus dispositivos para seguir distintos aspectos de su preparación. “No tengo nada que ocultar en particular. Obviamente, ahora soy embajador de WHOOP y llevo bastante tiempo usando el dispositivo para monitorizar mi recuperación, mi sueño, pero también cuando estoy en el coche”, dijo el piloto monegasco.