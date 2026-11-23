Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

El Lobo recibe a la Lepra en La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido comienza a las 17 y se transmite por TNT Sports.

La agenda de fútbol de este lunes 23 de noviembre tendrá partidos del Torneo Clausura, actividad en las principales ligas de Europa y encuentros del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

El duelo más destacado se jugará en La Plata: Gimnasia y Newell’s se enfrentarán por los octavos de final, con un lugar en los cuartos en juego. El encuentro comenzará a las 17 y podrá verse por TNT Sports.

Gimnasia y Newell’s, por el pase a cuartos de final

El Lobo buscará aprovechar la localía para avanzar en el Torneo Clausura. La Lepra, en tanto, intentará dar el golpe como visitante y meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Partidos de las ligas europeas y del Mundial Sub 17

La jornada también ofrecerá actividad en Europa. Por la Premier League, Brentford se medirá con Everton. En España, Levante jugará ante Elche, mientras que en Italia Monza enfrentará a Fiorentina, equipo en el que juega Franco Mastantuono.

Además, habrá varios partidos del Mundial Sub 17, que se desarrolla en Qatar.