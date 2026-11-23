Por Hermes 23 de noviembre de 2026 a las 12:18 a. m. · 2 min de lectura

El equipo regresó con el trofeo tras vencer a Atlético Mineiro en Barranquilla. La descompensación de Leandro Paredes demoró el viaje, pero el mediocampista evolucionó favorablemente.

El plantel de Boca Juniors regresó a la Argentina durante las primeras horas de este lunes, luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia.

La delegación xeneize volvió al país con el trofeo que puso fin a una espera de 18 años sin conquistas internacionales, desatando una enorme alegría entre los hinchas.

Sin embargo, el regreso estuvo marcado por la preocupación que generó la descompensación de Leandro Paredes, capitán y una de las principales figuras del equipo, quien sufrió un desmayo mientras brindaba una entrevista televisiva después del partido.

El mediocampista ya había presentado dificultades físicas durante el encuentro, por lo que debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo.

Tras el episodio, recibió asistencia médica y fue sometido a estudios preventivos para descartar complicaciones. La situación obligó a retrasar el vuelo de regreso, ya que la delegación decidió esperar su evolución antes de emprender el viaje.

Afortunadamente, Paredes evolucionó favorablemente y pudo regresar junto a sus compañeros, llevando tranquilidad a los simpatizantes que seguían con preocupación las noticias sobre su estado de salud.

Una conquista que marca una nueva etapa

La obtención de la Copa Sudamericana representa un logro de enorme importancia para Boca, que volvió a posicionarse entre los protagonistas del fútbol continental.

El título también significa un fuerte respaldo deportivo para la gestión de Juan Román Riquelme, quien desde su llegada a la presidencia del club ha enfrentado cuestionamientos por los resultados internacionales.

La consagración devuelve la ilusión a los hinchas y fortalece un proyecto que ahora buscará continuar sumando títulos.

Boca quiere seguir de festejo

Después de la celebración internacional, el conjunto xeneize deberá volver rápidamente a la actividad local, con nuevos compromisos por delante.

La intención es aprovechar el impulso anímico de esta conquista para cerrar el año de la mejor manera posible.

Mientras tanto, la Copa Sudamericana ya está en la Argentina y los hinchas de Boca tienen motivos de sobra para festejar.

Después de 18 años, el Xeneize volvió a gritar campeón internacional y sumó una nueva página de gloria a su historia.