Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 9:03 p. m. · 2 min de lectura

Thiago Almada convirtió dos goles en la victoria del Millonario, que ahora enfrentará al ganador del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán. La final del campeonato se disputará el 12 de diciembre en La Plata.

River venció 3 a 1 a Lanús en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura

River Plate consiguió una importante victoria este domingo por la noche al derrotar 3 a 1 a Lanús en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Con una destacada actuación de Thiago Almada, autor de dos goles, el Millonario logró la clasificación y mantiene viva la ilusión de conquistar el campeonato.

El encuentro comenzó favorable para el conjunto de Núñez, que abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo mediante un penal ejecutado por Thiago Almada. La infracción había sido cometida por Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi dentro del área.

Sin embargo, Lanús reaccionó y consiguió la igualdad a los 32 minutos de la primera etapa. Ramiro Carrera aprovechó una buena jugada colectiva del Granate y definió para establecer el 1 a 1, poniendo nuevamente en suspenso la clasificación.

En el complemento, River volvió a tomar la iniciativa y encontró el segundo gol a través de Tobías Andrada, quien también aportó una asistencia durante el encuentro.

Cuando el partido ingresaba en sus minutos finales, Thiago Almada volvió a aparecer para sentenciar la historia. A los 43 minutos del segundo tiempo, el futbolista convirtió su segundo tanto personal y estableció el 3 a 1 definitivo, desatando el festejo de los hinchas millonarios.

River sigue soñando con el título

Con esta victoria, el equipo de Núñez se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura y ahora deberá enfrentar al ganador del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán.

Los cuartos de final están previstos para el próximo fin de semana, mientras que la gran final del campeonato se disputará el 12 de diciembre en La Plata.

River continúa en carrera por un título que también puede resultar fundamental para sus aspiraciones de disputar la Copa Libertadores 2027.

El Monumental fue escenario de una noche de festejos para los hinchas millonarios, que celebraron una victoria clave y mantienen intacta la esperanza de volver a dar una vuelta olímpica.

Datos del encuentro y calendario: TyC Sports. TyC Sports +1