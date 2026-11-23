Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:18 p. m. · 1 min de lectura

La revancha de la final del Torneo Provincial se jugará el próximo domingo en General Pico. Winifreda buscará su primer título y Costa Brava, su cuarta consagración.

⚽ Final abierta en el Provincial: Deportivo Winifreda y Costa Brava empataron sin goles y definirán el título en General Pico

Deportivo Winifreda y Costa Brava igualaron 0 a 0 este domingo 22 de noviembre, en el partido de ida de la gran final del Torneo Provincial de Fútbol 2026, denominado “Emanuel Leguizamón de la Fuente”.

El encuentro se disputó en el estadio Miguel Eloy Baldovino de Winifreda, donde el conjunto local buscaba conseguir una ventaja ante su gente. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró romper el marcador y la definición quedó completamente abierta.

El Girasolero, que llegó por primera vez en su historia a una final provincial después de eliminar a Racing de Eduardo Castex en semifinales, mantiene intacta la ilusión de conquistar su primer título.

Por su parte, Costa Brava de General Pico, uno de los grandes candidatos del campeonato, buscará aprovechar la localía en el encuentro decisivo para alcanzar su cuarta consagración provincial.

La revancha se disputará el próximo domingo 29 de noviembre en General Pico. Allí se conocerá al nuevo campeón del fútbol pampeano.

Con el empate sin goles de este domingo, ambos equipos llegan en igualdad de condiciones a los últimos 90 minutos de una definición que promete emociones.

El sueño de Winifreda frente a la experiencia de Costa Brava. Solo uno podrá levantar la copa.

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