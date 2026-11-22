Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 4 min de lectura

El partido de ida se jugará desde las 18 en el estadio Miguel Eloy Baldovino y será transmitido por la TV Pública Pampeana. Winifreda busca su primer título, mientras que Costa Brava va por su cuarta corona.

Deportivo Winifreda y Costa Brava de General Pico comenzarán esta tarde la serie final del Torneo Provincial de fútbol 2026, denominado Emanuel Leguizamón de la Fuente. El encuentro de ida se disputará desde las 18 en el estadio Miguel Eloy Baldovino, con arbitraje de una cuaterna de la Liga Pampeana encabezada por Emilio Rigal.

Rigal estará acompañado por los asistentes Cristian Ramonda y Misael Adorno, mientras que Iván Ramonda será el cuarto árbitro. La revancha se jugará el domingo 29 en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, con una terna de una de las agrupaciones arbitrales de la Liga Cultural. Los dos partidos serán televisados por la TV Pública Pampeana.

Winifreda busca una consagración inédita

Para Deportivo Winifreda, llegar a la final representa un hecho sin precedentes: es la primera vez que disputa la definición del Provincial. Una eventual victoria le daría al club una corona histórica y coronaría una semana de preparativos en la que también se amplió la capacidad del estadio, con tribunas trasladadas desde Eduardo Castex.

El Girasolero afrontó la temporada con una base de futbolistas locales y refuerzos de jerarquía. Tras una buena campaña en el Torneo Oficial de la Liga Cultural, redobló la apuesta en el Provincial, donde es el único equipo invicto. En la primera fase ganó la Zona C y luego eliminó a El Pampero de la Colonia Santa María con un global de 7-1: igualó 1-1 en la ida y ganó 6-1 la revancha.

En semifinales, Winifreda superó a Racing Club de Eduardo Castex en la definición por penales, por 4-2, después de dos empates: 1-1 y 2-2.

Costa Brava va por su cuarta corona provincial

Para Costa Brava, el título de 2026 también tendría un valor especial. El club, protagonista del torneo desde su primera edición, aspira a sumar su cuarta corona y alcanzar en lo más alto del historial a Ferro de Pico, Alvear FBC y Estudiantil. El Albirrojo fue campeón en 1991, en la primera edición, y volvió a consagrarse en 1999 y 2000.

El equipo de General Pico llegó como uno de los favoritos después de ganar la Liga Pampeana y cumplir una destacada campaña en el Torneo Federal A. Parte del plantel que compitió en esa tercera categoría participa del Provincial. Su capitán, Pablo Agüero, los definió como “candidatos” durante el sorteo de localías.

Costa Brava se quedó con la Zona B y dejó en el camino a All Boys de Trenel en cuartos de final, con un global de 2-1: empató 1-1 y luego ganó 1-0. En semifinales goleó 5-0 como visitante a All Boys de Santa Rosa y cerró la serie con un empate 1-1 en General Pico.

Una baja y dos regresos en Winifreda

La final de ida tendrá una ausencia importante en el local: Mariano Nagore, figura de Winifreda, quedó suspendido por una fecha tras ser expulsado por doble amonestación en la revancha de semifinales ante Racing. En su lugar podría aparecer desde el inicio el delantero Julio Furch, recuperado y disponible para la dupla técnica de Maxi Alles y Cristian Savarese. El atacante llegó esta temporada luego de más de dos décadas en el profesionalismo.

También volverá Kevin Benítez, quien cumplió su suspensión tras la ida de semifinales. Ocuparía el lugar de Fernando Palacios, que aguardaría entre los suplentes. Costa Brava, en cambio, tendrá a todo el plantel disponible y buscará un resultado favorable para encaminar la serie antes de definirla en su estadio.

Con todos sus profesionales habilitados, el entrenador Jonathan Carante deberá tener en cuenta el reglamento del Provincial, que permite un máximo de seis jugadores con contrato en cancha.

Formaciones para la final del Provincial

Hora: 18. Árbitro: Emilio Rigal. Cancha: Miguel Eloy Baldovino.

Deportivo Winifreda: José Wiggenhauser; Santiago Centurión, Rodrigo Morales, Kevin Benítez y Maximiliano Pascual; Fabricio Ojeda, Juan Capra, Enzo Furch y Lautaro Torres; Maximiliano Montoya y Julio Furch. Directores técnicos: Cristian Savarese y Maximiliano Alles.

Costa Brava: Gabriel Argüello; Brian Montero, Pablo Agüero, Brian Alferez y Paulo Mansilla; Matías Rivas, Agustín Alles, Agustín López y Lautaro Ibarra; Tiago Gómez y Jerónimo Gutiérrez. Director técnico: Jonathan Carante.

La final de la Copa de la Liga Regional Sureña

Villa Mengelle de Jacinto Arauz recibirá esta noche a Pampero de Guatraché en el partido de vuelta de la final de la Copa de la Liga Regional Sureña, que definirá al campeón. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Centenario y será dirigido por Marcos Gómez. En la ida, La Estrella ganó 4-1.

Antes, desde las 17.30, Villa Mengelle y Unión Bernasconi jugarán la revancha de la final Sub 23, con arbitraje de Lucas González. El primer partido terminó 1-1.