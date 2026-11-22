Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El Millonario se medirá este domingo con Lanús desde las 19 en el Monumental, por los octavos de final. También jugarán Rosario Central-Gimnasia de Mendoza e Instituto-Huracán.

River recibirá a Lanús este domingo por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 19 en el Estadio Monumental y será transmitido por TNT Sports. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

El Millonario afronta el cruce después de un semestre complicado, con eliminaciones tempranas en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además de una serie de derrotas en el Clausura que derivó en la salida de Eduardo Coudet.

River y Lanús, por un lugar en cuartos de final

Tras la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino, River consiguió una serie de resultados positivos y terminó cuarto en la Zona B, con 26 puntos. Sin embargo, su rendimiento no terminó de convencer a los hinchas.

Lanús también atravesó un semestre irregular, aunque cerró la primera fase del Clausura con una racha de seis partidos sin perder. El Granate finalizó quinto en la Zona A, también con 26 unidades.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con el vencedor del partido entre Instituto de Córdoba y Huracán.

Rosario Central enfrenta a Gimnasia de Mendoza

La jornada comenzará a las 16, cuando Rosario Central reciba a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. El árbitro será Leandro Rey Hilfer y Germán Delfino estará en el VAR.

El equipo dirigido por Jorge Almirón llega con cinco victorias consecutivas y como líder de la Zona B, con 34 puntos. Junto con Instituto, fue el conjunto que más partidos ganó en la fase regular, con 10 triunfos. Además, registró dos derrotas y cuatro empates.

Central viene de vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, aunque deberá dejar atrás la frustración de no haber podido consagrarse en la tabla anual. Gimnasia de Mendoza, conducido por Darío Franco, ganó por última vez hace un mes, cuando superó 1-0 a Newell's, y llega al cruce tras empatar 1-1 el clásico mendocino ante Independiente Rivadavia.

Instituto y Huracán cierran la jornada

El último partido del domingo será entre Instituto y Huracán, desde las 22, en el Estadio Monumental Presidente Perón. La Gloria llega como primero de su zona y buscará avanzar a los cuartos de final.