Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:35 a. m. · 2 min de lectura

El equipo argentino venció por 2 a 0 a Atlético Mineiro en Colombia y se quedó con la Copa Sudamericana 2026. Leandro Paredes levantó el trofeo ante sus compañeros.

Boca Juniors volvió a escribir una página dorada en su historia. Después de 18 años sin conquistar un título internacional, el conjunto xeneize se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y desató una celebración cargada de emoción, alegría y desahogo.

La consagración llegó tras vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en una final disputada en Colombia, donde el equipo argentino logró alcanzar uno de los objetivos más esperados por sus hinchas.

El momento más emotivo de la noche se vivió cuando el capitán Leandro Paredes levantó el trofeo ante sus compañeros. Rodeado de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y una lluvia de papelitos, el futbolista encabezó los festejos de un plantel que devolvió a Boca a lo más alto del fútbol sudamericano.

Una espera de 18 años que llegó a su fin

La última conquista internacional de Boca había sido en 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana. Desde entonces, el club atravesó distintas etapas, cambios de entrenadores, renovaciones de planteles y frustraciones deportivas que hicieron cada vez más grande el deseo de volver a celebrar fuera de las fronteras argentinas.

La obtención de la Copa Sudamericana representa también una alegría especial para Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la institución y actual presidente del club, que consiguió celebrar un título internacional durante su gestión.

Una fiesta teñida de azul y oro

Los festejos comenzaron apenas terminó el encuentro. Los jugadores se abrazaron en el campo de juego, algunos visiblemente emocionados, mientras los hinchas celebraban una conquista que esperaron durante casi dos décadas.

La imagen de Paredes levantando la copa se convirtió en una de las postales de la consagración. Los gritos, las sonrisas y las medallas de campeón reflejaron la felicidad de un equipo que logró dejar atrás una prolongada sequía internacional.

Para los simpatizantes de Boca, la conquista tuvo un significado que fue mucho más allá del resultado deportivo: significó recuperar la ilusión de volver a ser protagonistas en las grandes competencias continentales.

Boca recuperó su protagonismo internacional

Con esta consagración, el Xeneize volvió a sumar un trofeo continental a sus vitrinas y renovó las expectativas de cara a los próximos desafíos.

La conquista también le permitirá disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al campeón de la Copa Libertadores 2026, en una nueva oportunidad para seguir ampliando su historia internacional.

La celebración dejó una imagen que los hinchas difícilmente olvidarán: Leandro Paredes con la copa en alto, sus compañeros festejando a su alrededor y una multitud azul y oro disfrutando de un sueño que tardó 18 años en hacerse realidad.

Boca volvió a ser campeón internacional. Y para su gente, esa alegría vale mucho más que una copa.