Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso por 2 a 0 en Barranquilla, con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel. Boca volvió a conquistar un título internacional después de 18 años y ahora jugará por la Recopa y la Copa Argentina.

Boca derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana disputada en Barranquilla y volvió a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel marcaron los goles del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que celebró ante más de 30.000 hinchas en el estadio Metropolitano.

La victoria también se festejó en distintos puntos del país, desde el club y Parque Lezama hasta los hogares de los simpatizantes. Con una actuación convincente, el conjunto de la Ribera superó al equipo de Eduardo Domínguez y cerró una campaña que comenzó tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El recorrido de Boca hasta el título de la Copa Sudamericana

El pase a la Sudamericana llegó después de que Boca quedara afuera de la Libertadores. En su camino continental, el equipo había caído ante Universidad Católica y también había sufrido una eliminación ante Cruzeiro, en un partido en el que consideró que mereció mejor suerte y cuestionó algunas decisiones arbitrales.

Con la llegada de Arruabarrena, Boca modificó su funcionamiento y fue avanzando en el torneo. Primero necesitó los penales para dejar atrás a O'Higgins; luego superó a Recoleta y encadenó victorias frente a San Pablo, Vasco da Gama y Atlético Mineiro. La final en Barranquilla fue el cierre de una campaña que consolidó al equipo.

Ascacibar y Merentiel marcaron en la final ante Atlético Mineiro

Boca tomó el control desde el comienzo. Merentiel estuvo cerca de aprovechar un error de Everson para abrir el marcador, mientras que el equipo mantuvo la presión y limitó las opciones del rival. Ascacibar y el propio delantero uruguayo anotaron los goles que definieron el resultado.

El conjunto argentino también debió reorganizarse cuando su capitán, Leandro Paredes, salió en el segundo tiempo tras sufrir un golpe de calor. Tomás Belmonte ingresó en su lugar y respondió en el mediocampo. En el tramo final, Alan Velasco superó a varios rivales y estuvo cerca de ampliar la diferencia.

La formación combinó experiencia con jóvenes como Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leonel Flores. Ascacibar, hincha del club, aportó intensidad; Merentiel se consolidó como una de las figuras del equipo y Sebastián Villa fue determinante con la asistencia que contribuyó a definir el título.

El plantel de Boca y los próximos desafíos

También sobresalieron el arquero Álvaro Montero, Leandro Lozano y Lautaro Blanco. Desde el banco, Enner Valencia ofreció alternativas en ataque y Velasco sumó desequilibrio. El plantel llegó a la consagración con aportes de futbolistas de distintos perfiles y una estructura que el entrenador fue ajustando durante el torneo.

La conducción de Juan Román Riquelme y Arruabarrena fue otro de los aspectos centrales de la campaña. El presidente volvió a confiar en el Vasco, quien reorganizó el plantel, promovió juveniles y convenció al grupo de ir por los objetivos. La consagración se produjo después de que el equipo obtuviera la Liga, según el recorrido planteado, y antes de nuevos compromisos locales.

Boca también tiene por delante la final de la Copa Argentina frente a Platense y, cuatro días después de la consagración, recibirá a Independiente Rivadavia por los playoffs del Torneo Clausura. Además, el título le permitirá disputar la Recopa ante el campeón de la Copa Libertadores, que saldrá de Palmeiras o Estudiantes.

Boca apunta a la Recopa y a la Copa Libertadores

La conquista también reavivó el objetivo de ganar la séptima Copa Libertadores, un título que Boca no obtiene desde 2007, cuando Juan Román Riquelme fue una de las figuras. El equipo celebró en Barranquilla con pantalones amarillos, un atuendo asociado a aquella etapa.

De cara a la próxima temporada, el plantel podría tener bajas y refuerzos. Entre las posibles salidas aparecen Milton Delgado y Lautaro Di Lollo, mientras que en las especulaciones sobre incorporaciones se mencionaron Paulo Dybala, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul. Tras la consagración, Arruabarrena cuenta con una base de equipo y una identidad consolidada para afrontar los próximos desafíos.