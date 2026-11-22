Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Rojo ganó 2-1 en La Paternal con un doblete de Maximiliano Meza y avanzó a los cuartos de final. Barracas Central también se clasificó, mientras River recibirá a Lanús este domingo.

Independiente venció 2-1 como visitante a Argentinos Juniors y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En la próxima instancia se enfrentará con Vélez en Liniers.

El Rojo se impuso en La Paternal con dos goles de Maximiliano Meza: el primero llegó a los 40 minutos del primer tiempo y el segundo, de penal, a los 30 del complemento. Diego Porcel había marcado el empate parcial para el Bicho a los dos minutos de la segunda etapa.

Independiente jugará los cuartos de final ante Vélez

El equipo dirigido por Jadson Viera buscará un lugar en las semifinales ante Vélez, que había avanzado el viernes por la noche tras superar a Belgrano en la definición por penales.

Barracas Central también avanzó en el Clausura

Barracas Central le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela y se metió entre los ocho mejores del torneo. El único tanto del encuentro lo convirtió Norberto Briasco, de cabeza, a los 29 minutos.

En cuartos de final, el equipo dirigido por Damián Ayude se medirá con el ganador del partido entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El encuentro se jugará este domingo desde las 16 en el estadio Gigante de Arroyito.

River recibe a Lanús por los octavos de final

River será local ante Lanús este domingo a las 19, en el estadio Monumental. El partido de octavos de final contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y definirá cuál de los dos equipos avanza a la siguiente ronda.

El Millonario llega al cruce tras un semestre complicado, marcado por las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, además de una serie de derrotas en el Clausura que derivaron en la salida del entrenador Eduardo Coudet.

El ganador del duelo entre River y Lanús jugará los cuartos de final contra el vencedor del encuentro entre Instituto de Córdoba y Huracán, programado para este domingo a las 22.