Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:51 p. m. · 1 min de lectura

El capitán xeneize sufrió una descompensación durante una entrevista en vivo, después de participar de los festejos por el título. Las primeras informaciones señalaron que se encontraba estable y que se había recuperado.

El futbolista Leandro Paredes protagonizó un momento de preocupación durante los festejos de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana, luego de sufrir una descompensación mientras brindaba una entrevista televisiva en vivo.

El capitán del conjunto xeneize estaba dialogando con la prensa después de la consagración internacional cuando comenzó a sentirse mal y sufrió un desmayo, generando alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

La situación llamó especialmente la atención porque el mediocampista ya había presentado problemas físicos durante el encuentro. A los 12 minutos del segundo tiempo debió abandonar el campo de juego debido a una baja de presión, según la información difundida tras el partido.

Pese al inconveniente, Paredes participó de los festejos por el título obtenido por Boca, aunque posteriormente volvió a experimentar una descompensación mientras era entrevistado.

La noticia generó preocupación entre los hinchas, que pasaron de la alegría por la conquista de un nuevo trofeo internacional a la incertidumbre por el estado de salud de uno de los principales referentes del plantel.

Afortunadamente, las primeras informaciones señalaron que el futbolista se encontraba estable, llevando tranquilidad a los simpatizantes y al entorno del club.

El episodio ocurrió en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde Boca derrotó por 2 a 0 a Atlético Mineiro. El intenso calor y el desgaste físico durante la final habrían influido en el malestar del jugador, aunque no se había informado oficialmente la causa exacta del desmayo.

El periodista Marcelo Benedetto, quien realizaba la entrevista para DSports, intentó asistirlo cuando se produjo la descompensación. Paredes recibió atención y posteriormente se confirmó que se había recuperado.

De esta manera, la noche de gloria de Boca terminó también con un fuerte susto, aunque las noticias sobre la recuperación de su capitán llevaron tranquilidad a los hinchas. Todo Noticias +2