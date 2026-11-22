Por Hermes 22 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El equipo de General Pico se impuso por 83 a 68 en la Conferencia Sur de la Liga Argentina y volverá a jugar este lunes. Además, Sportivo Independiente y All Boys disputarán la segunda final del Pre Federal.

Pico Football venció este sábado a Unión de Mar del Plata por 83 a 68, en la continuidad de la primera fase de la Liga Argentina de Básquetbol, dentro de la Conferencia Sur. Con este resultado, el conjunto pampeano ratificó su fortaleza como local y llegó a cuatro victorias.

Juan Rodríguez Suppi fue el máximo anotador del ganador, con 20 puntos. Rodrigo Sánchez también tuvo una actuación destacada y aportó 19 unidades.

Cuándo vuelve a jugar Pico Football

Pico Football se presentará nuevamente este lunes, desde las 21.30, frente a La Unión de Colón, equipo de Entre Ríos.

Sportivo Independiente y All Boys, por la final del Pre Federal

Este domingo, desde las 20, Sportivo Independiente de General Pico y All Boys jugarán la segunda final del Pre Federal de básquetbol en el Gigante de la Avenida. La serie está 1 a 0 a favor de All Boys.

Sportivo Independiente necesita ganar para igualar la definición y llevarla a un tercer partido, que también se jugaría en la capital pampeana. En el primer encuentro, disputado el viernes en el Aquiles Regazzoli, All Boys se impuso por 78 a 67, tras un buen cierre, con Thiago Dasso y Agustín Sánchez entre sus figuras.

Si se queda con el partido de este domingo, All Boys obtendrá su tercer título consecutivo en el certamen.