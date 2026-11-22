Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:44 p. m. · 3 min de lectura

El capitán de Boca sufrió una descompensación durante una entrevista y fue trasladado para realizarse estudios clínicos preventivos. Las primeras informaciones indican que está estable y fuera de peligro.

La alegría por la consagración de Boca Juniors como campeón de la Copa Sudamericana 2026 se vio empañada por un preocupante episodio que tuvo como protagonista a su capitán, Leandro Paredes, quien sufrió un desmayo durante una entrevista televisiva y debió recibir asistencia médica.

El futbolista fue trasladado en ambulancia, con suero, para ser sometido a estudios clínicos preventivos, según la información difundida por Olé. Aunque los primeros reportes indican que se encuentra estable y fuera de peligro, el episodio generó preocupación entre sus compañeros, familiares e hinchas.

El desmayo ocurrió en plena entrevista televisiva

Todo sucedió este sábado 21 de noviembre, minutos después de que Boca derrotara por 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Paredes estaba dialogando con el periodista Marcelo Benedetto, de DSports, cuando comenzó a sentirse mal y repentinamente perdió el conocimiento, desplomándose ante las cámaras.

El periodista y las personas que se encontraban cerca reaccionaron inmediatamente para auxiliarlo, mientras personal médico acudió a atenderlo.

Después de recibir asistencia, el mediocampista recuperó el conocimiento, pudo incorporarse y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario. Incluso levantó el pulgar para transmitir tranquilidad.

Había sufrido una descompensación durante el partido

El malestar no comenzó durante la entrevista. Paredes ya había presentado dificultades físicas mientras disputaba la final.

A los 12 minutos del segundo tiempo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió reemplazarlo por Tomás Belmonte, debido al agotamiento que evidenciaba el capitán.

Una vez sentado en el banco de suplentes, sus compañeros intentaron refrescarlo con toallas y le colocaron hielo en la nuca.

La final se disputó bajo condiciones climáticas exigentes, con temperaturas cercanas a los 30 grados, una sensación térmica que rondó los 39 grados y una humedad elevada.

Estas circunstancias podrían haber contribuido a la descompensación, aunque todavía no existe una confirmación médica definitiva sobre sus causas.

Traslado en ambulancia y estudios médicos

La información difundida posteriormente por Olé indicó que Paredes abandonó el estadio en ambulancia y con suero, como medida preventiva.

El objetivo del traslado es realizar controles clínicos que permitan evaluar su estado general y descartar posibles complicaciones después de haber perdido el conocimiento.

Durante la transmisión televisiva se informó que el futbolista había sufrido una baja de presión arterial y que se encontraba recuperado.

Sin embargo, hasta las últimas informaciones consultadas, no se había difundido un parte médico oficial con los resultados de los estudios.

De la emoción por el título a la preocupación

Minutos antes del episodio, Paredes había expresado su felicidad por conseguir un nuevo título internacional con Boca, destacando el significado especial que tenía para él volver a levantar un trofeo con el club de sus amores.

La victoria ante Atlético Mineiro, con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, permitió que Boca volviera a consagrarse internacionalmente después de 18 años.

Sin embargo, lo que debía ser una noche de festejos terminó convirtiéndose también en una jornada de preocupación por la salud de uno de los principales referentes del plantel.

Por el momento, las primeras noticias sobre su recuperación son alentadoras. No obstante, los estudios médicos serán fundamentales para determinar las causas del desmayo y establecer si el futbolista necesita reposo o algún tratamiento adicional.

La atención ahora está puesta en su evolución y en la información que pueda brindar el cuerpo médico de Boca Juniors durante las próximas horas.