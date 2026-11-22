Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:17 p. m. · 2 min de lectura

Boca disputará la Recopa Sudamericana 2027 en febrero, con la posibilidad de enfrentar a Estudiantes de La Plata o a Palmeiras. El equipo buscará conquistar el torneo por quinta vez.

Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors ya tiene por delante un nuevo desafío internacional: disputar la Recopa Sudamericana 2027, una competencia que enfrenta a los ganadores de los dos torneos más importantes del continente.

El conjunto Xeneize consiguió su clasificación después de vencer por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la final disputada en Colombia, una victoria que le permitió volver a festejar un título internacional y desató la alegría de sus hinchas.

La Recopa Sudamericana se disputará en febrero de 2027, con dos encuentros que definirán al nuevo campeón. Según el calendario anunciado, el partido de ida está previsto para el 17 de febrero, mientras que la revancha se jugará el 24 del mismo mes.

Boca disputará el primer encuentro en La Bombonera y tendrá que definir la serie como visitante.

¿Quién será el rival de Boca?

El adversario del conjunto argentino será el ganador de la Copa Libertadores 2026, cuya final está programada para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Los protagonistas de esa definición serán Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil.

Si el campeón es Estudiantes, la Recopa tendrá una definición completamente argentina. En cambio, si Palmeiras consigue quedarse con la Libertadores, Boca deberá enfrentar a otro poderoso equipo brasileño.

Una nueva oportunidad para hacer historia

Boca Juniors ya conquistó la Recopa Sudamericana en cuatro oportunidades: 1990, 2005, 2006 y 2008.

Ahora buscará alcanzar su quinto título en esta competencia y continuar ampliando su historia internacional.

La consagración de este sábado representa además un impulso importante para el club y para su presidente, Juan Román Riquelme, quien consiguió celebrar un título continental durante su gestión.

Mientras los hinchas todavía disfrutan de la conquista de la Copa Sudamericana, el calendario internacional ya les presenta una nueva ilusión: comenzar el 2027 con otra vuelta olímpica y una nueva copa en las vitrinas de La Bombonera.