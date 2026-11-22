Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 10:07 p. m. · 2 min de lectura

El Xeneize venció 2 a 0 a Atlético Mineiro en Colombia y volvió a levantar un trofeo continental. La conquista marcó el primer título internacional de Juan Román Riquelme como dirigente.

Boca Juniors volvió a festejar a nivel internacional. El conjunto xeneize derrotó por 2 a 0 a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en Colombia, y puso fin a una sequía de 18 años sin conquistar un título internacional.

La consagración representa un momento histórico para el club de la Ribera y especialmente para su presidente, Juan Román Riquelme, quien consiguió uno de los objetivos más importantes desde su llegada a la dirigencia.

Una noche inolvidable para Boca

El equipo argentino logró imponerse ante un rival brasileño de jerarquía y volvió a demostrar su protagonismo en las competencias continentales.

Con una actuación que le permitió quedarse con la victoria por 2 a 0, Boca desató la alegría de sus hinchas, que esperaban desde hacía casi dos décadas volver a celebrar una conquista internacional.

La última consagración internacional del Xeneize había sido en 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana. Desde entonces, el club atravesó distintas etapas, cambios de entrenadores y frustraciones deportivas, entre ellas la final de la Copa Libertadores de 2018 frente a River Plate y la de 2023 ante Fluminense.

Riquelme y el título que tanto esperaba

La conquista tiene un significado especial para Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca y actual presidente de la institución.

Desde su llegada a la conducción del club, Riquelme había recibido cuestionamientos por la falta de títulos internacionales, una situación que generaba preocupación y malestar entre parte de los simpatizantes.

Sin embargo, esta consagración le permitió romper aquella racha negativa y celebrar por primera vez un campeonato internacional desde su función como dirigente.

Boca volvió a festejar después de 18 años

La victoria frente a Atlético Mineiro representa mucho más que un resultado deportivo. Significa el regreso de Boca a las grandes celebraciones del fútbol sudamericano.

El Xeneize, uno de los clubes argentinos con mayor historia internacional, volvió a levantar un trofeo continental y renovó la ilusión de sus simpatizantes de cara a los próximos desafíos.

El festejo se extendió entre los hinchas que acompañaron al equipo en Colombia y los millones de seguidores que vivieron la definición desde distintos puntos de la Argentina.

Después de 18 años de espera, Boca volvió a gritar campeón internacional y Juan Román Riquelme consiguió una de las conquistas más esperadas de su gestión.