Boca Juniors volvió a festejar a nivel internacional. El conjunto xeneize derrotó por 2 a 0 a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en Colombia, y puso fin a una sequía de 18 años sin conquistar un título internacional.
La consagración representa un momento histórico para el club de la Ribera y especialmente para su presidente, Juan Román Riquelme, quien consiguió uno de los objetivos más importantes desde su llegada a la dirigencia.
Una noche inolvidable para Boca
El equipo argentino logró imponerse ante un rival brasileño de jerarquía y volvió a demostrar su protagonismo en las competencias continentales.
Con una actuación que le permitió quedarse con la victoria por 2 a 0, Boca desató la alegría de sus hinchas, que esperaban desde hacía casi dos décadas volver a celebrar una conquista internacional.
La última consagración internacional del Xeneize había sido en 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana. Desde entonces, el club atravesó distintas etapas, cambios de entrenadores y frustraciones deportivas, entre ellas la final de la Copa Libertadores de 2018 frente a River Plate y la de 2023 ante Fluminense.
Riquelme y el título que tanto esperaba
La conquista tiene un significado especial para Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca y actual presidente de la institución.
Desde su llegada a la conducción del club, Riquelme había recibido cuestionamientos por la falta de títulos internacionales, una situación que generaba preocupación y malestar entre parte de los simpatizantes.
Sin embargo, esta consagración le permitió romper aquella racha negativa y celebrar por primera vez un campeonato internacional desde su función como dirigente.
Boca volvió a festejar después de 18 años
La victoria frente a Atlético Mineiro representa mucho más que un resultado deportivo. Significa el regreso de Boca a las grandes celebraciones del fútbol sudamericano.
El Xeneize, uno de los clubes argentinos con mayor historia internacional, volvió a levantar un trofeo continental y renovó la ilusión de sus simpatizantes de cara a los próximos desafíos.
El festejo se extendió entre los hinchas que acompañaron al equipo en Colombia y los millones de seguidores que vivieron la definición desde distintos puntos de la Argentina.
Después de 18 años de espera, Boca volvió a gritar campeón internacional y Juan Román Riquelme consiguió una de las conquistas más esperadas de su gestión.