Por Hermes 21 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El piloto argentino de Alpine largará noveno en el Gran Premio de Las Vegas, tras beneficiarse de una sanción a Oscar Piastri. Aunque quedó en zona de puntos, lamentó no haber aprovechado el potencial del auto en la clasificación.

Franco Colapinto no terminó conforme con su desempeño en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine registró el peor tiempo entre los 10 competidores de la Q3 y largará desde el noveno puesto, favorecido por la sanción a Oscar Piastri.

“No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos”, expresó Colapinto tras la sesión. El argentino consideró que el equipo tenía posibilidades de conseguir un mejor resultado.

Colapinto explicó los problemas en la Q3 de Las Vegas

El piloto detalló que la estrategia y las condiciones de los neumáticos complicaron su última vuelta. “Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Red Bull y fue un lío. Las gomas muy frías, no entraron en temperatura y la vuelta fue un desastre. Una pena porque el potencial estaba”, señaló.

También cuestionó el desarrollo de la clasificación y sostuvo: “En ningún momento de la qualy pusimos nada junto. Tuvimos solo run en Q2 con chupada”.

La carrera de Fórmula 1 en Las Vegas

Pese a su malestar, Colapinto comenzará la carrera en zona de puntos y tendrá la posibilidad de volver a sumar después de seis fechas sin hacerlo: Azerbaiyán, Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La de este año es la tercera participación del argentino en el Gran Premio de Las Vegas. En sus presentaciones anteriores, tuvo clasificaciones accidentadas que condicionaron sus respectivas carreras.

La competencia, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1, comenzará este domingo a la una de la madrugada.